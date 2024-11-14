Spotify, içerik üreticilere para akıtmaya başlayacağını duyurdu. 2 Ocak 2025 itibarıyla başlayacak yeni dönem, Spotify ile YouTube arasındaki rekabeti artıracak.

Dünyanın en popüler çevrim içi müzik ve podcast platformu Spotify'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Yapılan açıklamalar, Spotify'ın video içerik üreticilere para akıtmaya başlayacağını gözler önüne seriyor. Bu karar, platformun YouTube'la olan rekabetini artıracak.

Spotify'ın açıklamasına göre platformda video podcast yayımlayan içerik üreticiler, paylaşımlarının aldığı etkileşimlere paralel olarak para kazanmaya başlayacaklar. Video podcast ne kadar fazla görüntüleme alırsa kazanılan para da o kadar artacak. CEO Daniel Ek'in açıklamasına göre Spotify, video içerikler konusunda tüm rakiplerinden daha iyi bir deneyim sunabilir.

Spotify'da 300 binin üzerinde video podcast bulunuyor

Spotify, video podcast özelliğini tüm bölgelerde aktif etmedi. Ancak hizmetin aktif olduğu bölgelerde büyük ilgi gördüğünü söyleyebiliriz. Zira en güncel verilere göre Spotify'a yüklenmiş video podcast sayısı 300 binin üzerinde. Spotify'a göre izlenen video podcast süreleri, müzik ve podcast dinleme sürelerinden daha yüksek hızla artıyor.

Spotify'ın video podcast yayımcılarına para dağıtma kararı, 2 Ocak 2025 tarihi itibarıyla geçerli olacak. İlk aşamada ABD, İngiltere, Avustralya ve Kanada'da uygulanacak karar, bir dopinge de sahip olacak. Spotify, video podcast yayınlarında ücretli abonelere gösterdiği reklamları kaldıracak. Böylelikle reklamsız bir deneyimle kullanıcıların, video podcast'lere daha fazla ilgi göstermesi sağlanacak.