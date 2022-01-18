Türk Mobil Oyun Girişimi Spyke, 55 Milyon Dolar Yatırım Aldı

Türk mobil oyun girişimi Spyke Games, 55 milyon dolarlık tohum yatırım almayı başardı. Tecrübeli bir ekipten oluşan girişim, Türkiye’nin en büyük tohum yatırımını alan şirket oldu.

Mobil oyun sektöründe uzun süredir dünya devleri arasında mücadele eden Türk geliştiricilerden bugün yeni bir başarı örneği daha geldi. Peak’in Zynga’ya 1,8 milyar dolara satılması, Dream Games’in 1 milyar dolar değerlemeye ulaşması ve birçok şirketin milyonlarca dolarlık yatırım almayı başarmasının ardından dünyaya ismini duyuran son şirket Spyke oldu.

Spyke Games, Griffin Gaming Partners liderliğinde 55 milyon dolarlık tohum yatırım aldığını açıkladı. Paylaşılan bilgilere göre yatırım, girişimin ekibini büyütmesinin yanı sıra oyununun lansman ve geliştirme faaliyetleri için kullanılacak. Günümüzde 30 kişilik bir ekiple çalışan şirketin önümüzdeki aylarda bu ekibi genişletmesi hedefleniyor.

Türkiye’nin en büyük tohum yatırımı alan girişimi oldu

Türkiye’nin mobil oyun devleri arasına katılan Spyke Games, 2021 yılının şubat ayında Griffin Gaming Partners’tan 25 milyon dolar değerleme üzerinden 5 milyon dolar tohum öncesi yatırım almıştı. Şirketin yatırım aldığı ve liderliğinde tohum yatırım almayı başardığı Griffin Gaming Partners, Discord, AppLoving, N3twork ve Skillz gibi girişimlere de yatırımlar yapmıştı.

Rina Onur Şirinoğlu, Remi Onur, Barkın Başaran, Fuat Coşkun ve Mithat Madra tarafından kurulan Spyke Games, ilk oyunu olan Royal Riches’ı birkaç ay önce yayımlamıştı. Hem iOS hem Android için yayımlanan oyun, Android’de 100 binden fazla mobil oyuncu tarafından indirildi. Spyke Games’in aldığı tohum yatırım, şirketin ülkemizde en büyük tohum yatırım alan girişim olmasını sağladı.

Henüz 1 oyun yayımlayan Spyke’a bu kadar büyük bir yatırım gelmesinin nedeniyse ekipte yatıyor. Şirketin kurucu ortağı ve CEO’su Rina Onur Şirinoğlu, aynı zamanda Peak’in kurucu ortağıydı. Remi Onur Peak’in tasarım müdürü, Barkın Başaran Peak’in ve Zynga’nın kıdemli ürün yöneticisi, Fuat Coşkun Peak’in mühendislik yöneticisi ve Mithat Madra, Riot Games’de üst düzey yöneticiydi.