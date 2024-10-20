Star Citizen evreninde geçen Squadron 42'nin çıkış tarihi belli oldu. Ayrıca oyundan 1 saatlik oynanış videosu paylaşıldı.

Cloud Imperium, İngiltere'de düzenlenen CitizenCon 2954 etkinliğinde Star Citizen'in yan oyunu Squadron 42'ye ait genişletilmiş bir oynanış tanıtımı yayımladı. Binlerce hayranın katıldığı etkinlikte gösterilen Squadron 42 oynanış videosu ise bir saatlik süresiyle dikkat çekti.

Cloud Imperium CEO'su Chris Roberts, "Geçen yıl Squadron 42'nin özelliklerinin tamamlandığını duyurmuştuk, peki ekip o zamandan beri ne yapıyor? Squadron'un ölçeği ve hedefleri göz önüne alındığında, ekiplerimiz oyunun hem benim hem ekibin hem de sizin yüksek standartlarınızı karşılamasını sağlamak için cilalama ve optimize etme çalışmalarına odaklandı." şeklinde konuştu.

İşte Squadron 42'nin oynanış videosu

Roberts'ın açıklamasına göre oyunun ana hikâyesi 30-40 saat arası sürecek. Bu açıklamada dikkat çeken nokta ise oyunun "her yerde" bu kadar süreceği ve 2026'da çıkmasından "emin olduğu" ifadesi oldu. Yani oyun hem farklı platformlara gelecek hem de neredeyse tamamen hazır.

Squadron 42'nin kadrosu ise yıldızlar geçidi gibi. Yapımda yer alan isimler arasında Mark Hamill, Gary Oldman, Gillian Anderson, Henry Cavill, Liam Cunningham, Andy Serkis, Mark Strong, Ben Mendelson ve Sophie Wu gibi ünlü isimler yer alıyor.

Tek oyunculu ve hikâye tabanlı Squadron 42, ilk olarak 2014 yılında duyurulmuştu ancak oyun zaman içerisinde çok defa ertelenmişti.