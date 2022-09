Disney, bugün paylaştığı duyurusunda Star Wars serisinin bir sonraki filmi olacak Rogue Squadron'un takvimden kaldırıldığını açıkladı. Star Wars serisine sinemada kavuşmamız için en erken tarih 2025 yılı oldu.

Star Wars serisi, sinemalarda en son 2019 yılında vizyona giren The Rise of Sykwalker ile boy göstermişti. Yeni üçlemenin son filmi olan Rise of Skywalker, bu üçlemeye yönelik eleştirilerin de artmasına neden olmuştu. Uzun süre eleştiri yağmuruna tutulan Disney, evren için çektiği yeni dizilerle bunları azaltmayı başarmıştı.

Dizilerle birlikte yeni bir Star Wars filminin daha iyi olabileceğine dair umutlar yeşerirken, bugün pek çok hayranı üzen bir haber geldi. Disney, önümüzdeki yıl için planladığı Rogue Squadron filmini takvimden kaldırdığını açıkladı. Film, böylelikle resmen iptal edilmiş oldu. Fakat bu durum, bir başka olumsuzluğun da habercisiydi.

En yakın Star Wars filmi 3 yıl sonra!

Star Wars Rogue Squadron’un takvimden kaldırılmasıyla birlikte en yakın Star Wars filmi, 2025 yılında çıkacak olan henüz adı belirlenmemiş film oldu. Disney, 2025’teki bu filmin ardından 2027 yılında da yeni bir Star Wars filmi yayınlayacak. Her iki filmin de isimleri ve konuları hakkında şu anda hiçbir bilgi bulunmuyor.

Star Wars, tek sürpriz de olmadı:

Star Wars haberinin yanı sıra Disney, Marvel sinematik Evreni’nin bir sonraki filmi olması planlanan ve 16 Şubat 2024’te yayınlayacağını açıkladığı filmi de erteledi. Henüz isme sahip olmayan bu filmin yeni vizyon tarihi 6 Ekim 2024 olarak belirlendi. Bu Marvel filminin de neyi konu alacağı bilinmiyor. Fakat filmin ya Faz 5’in son filmi, ya da Faz 6’nın başlangıcı olması bekleniyor.