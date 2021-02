Square Enix, 'Final Fantasy VII: The First Soldier'ı Duyurdu

Square Enix, akıllı telefonlar için yeni bir hayatta kalma oyunu geliştirdiğini duyurdu. "Final Fantasy VII: The First Soldier" olarak isimlendirilen oyun, silahların ve özel güçlerin konuşacağı bir hayatta kalma deneyimi sunacak. Oyun, 2021 yılında iOS ve Android için yayınlanacak.

Japon video oyun devi Square Enix, yeni bir mobil oyun geliştirmekte olduğunu duyurdu. Bu oyun, dünyanın en popüler oyun serilerinden bir tanesi olan "Final Fantasy" ögelerini içeren bir hayatta kalma oyunu olacak. "Final Fantasy VII: The First Soldier" olarak isimlendirilen oyun, 2021 yılı içinde iOS ve Android kullanıcılarının beğenisine sunulacak.

Final Fantasy'nin hayatta kalma oyunu, bugüne kadar gördüğümüz hayatta kalma oyunlarından biraz daha farklı olacak. Çünkü bu oyunda hem tüm oyuncuların bildiği silahlar kullanılacak hem de karakterlerin özel güçleri, hayatta kalmanız için ekstra fayda sağlayacak. Square Enix'in yaklaşmakta olan oyunu için yayınladığı bir fragman, oynanışla ilgili detayları da sunuyor.

Final Fantasy VII: The First Soldier'dan bir ekran görüntüsü

Final Fantasy VII: The First Soldier, Final Fantasy IV serisinin başkenti olarak bilinen Midgar'da geçiyor. Yani Final Fantasy oyuncuları, hayatta kalma mücadelesi verecekleri bu oyunun haritasına yabancılık çekmeyecekler. Önümüzdeki günler, Final Fantasy VII: The First Soldier'la ilgili çok daha fazla detay verebilir.

Square Enix, oyunun çıkışı tarihi ile ilgili net bir açıklama yapmadı. Şirket, oyunun 2021 yılında piyasaya sürüleceğini söylemekle yetindi. Ayrıca oyunun App Store ve Google Play Store listelemesi de henüz yapılmadı. Bu da oyunun yayınlanması ile bir ön kayıt programının başlatılıp, ön kayıt yaptıran oyunculara çeşitli avantajlar sunulabileceğini düşündürüyor. Bu bağlamda şirketin sosyal medya hesaplarını yakın takibe almakta fayda var.

Final Fantasy VII: The First Soldier'ın tanıtım videosu şöyle

Videoyu görüntüleyemiyorsanız, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.