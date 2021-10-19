Netflix, Squid Game ile fenomen hale gelen dalgona şekerinin nasıl yapıldığını aşamalar halinde anlattı. Bunun peşine bir de challange başlatan şirket, Squid Game oyuncularına dalgona şekeri oyununu oynattı.

Dünyanın en popüler çevrimiçi dizi ve film platformu Netflix, eylül ayında "Squid Game" isimli yeni bir dizi yayınladı. Güney Kore yapımı bir dizi olarak karşımıza çıkan Squid Game, nispeten farklı konusu ve sosyal medyada büyük ses getirmesiyle fenomen haline geldi. 111 milyon kullanıcıya ulaşarak Netflix tarihinin en iyi çıkış yapan dizisi haline gelen Squid Game, platformun hizmet verdiği ülkelerin neredeyse tamamında, bir numarada yer alıyor.

Squid Game'in en dikkat çeken ögelerinden bir tanesi, "dalgona şekeri". Dizinin üçüncü bölümündeki oyunda karşımıza çıkan bu yiyecek, dizinin fenomen hale gelmesiyle her yerde paylaşılmaya başladı. Hatta bazıları, dalgona şekerinin nasıl yapılabileceğine dair tarifler bile çıkardılar. Ancak bunlara artık gerek kalmadı. Zira Netflix, dalgona şekerinin nasıl yapılacağını tüm detaylarıyla anlattı.

Netflix, bir de Challenge başlattı

Netflix, dalgona şekerinin nasıl yapıldığını 6 aşamada anlatmasının ardından bir de challenge başlattı. Bu challenge, dalgona şekerinin bizzat oyuncular tarafından yapılmasıydı. Dizideki en sevdiğiniz oyuncular, bu meydan okumaya dahil olarak kendi dalgona şekerlerini yaptılar. Ancak bu challenge, Netflix'in yayınladığı son videodan sonra her evde karşımıza çıkacak gibi görünüyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Dalgona şekeri challenge'ına sevdiklerinizle birlikte balıklama dalacak mısınız yoksa Squid Game'den artık sıkıldınız mı? Fikirlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.

Squid Game oyuncularının dalgona şekeri oyununu oynadığı video