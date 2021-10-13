Netflix, Squid Game ile ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu. 111 milyon kullanıcının bu diziyi izlediğini açıklayan platform, bunun Netflix dizileri arasında en iyi çıkış olduğunu belirtti.

Tüm dünyanın son günlerde en çok konuştuğu konuların meselenin başında, "Squid Game" geliyor. Netflix'in Güney Koreli dizisi, adeta infial yarattı. Diziyi izleyen de izlemeyen de bu yapımdan haberdar oldu. Dünyanın dört bir yanından internet kullanıcıları, baktıkları her yerde bu diziden bir şeyler görmeye başladılar. Şimdiyse Netflix'ten, diziyle ilgili beklenen açıklama geldi.

17 Eylül'de erişime açılan Squid Game'le ilgili paylaşım yapan Netflix yöneticileri, dizinin yayınlandığı günden itibaren en iyi çıkış yapan yapım haline geldiği açıklandı. Bunun şimdiye kadarki en iyi lansman olduğundan bahseden şirket, Squid Game'in 12 Ekim gecesi itibarıyla 111 milyon kullanıcıya ulaştığını duyurdu. Rekorun önceki sahibi, yayınlanışın 28. gününde 82 milyon kez izlenen Bridgerton'dı.

Squid Game, 100 civarı ülkede Top 10 listesinde

1 ay gibi kısa bir sürede görülmemiş başarı yakalayan Squid Game, Netflix'in Top 10 listelerini de alt üst etmiş durumda. Öyle ki bu dizi, 100 civarı ülkenin Top 10 listesine girmiş durumda. ABD'de ise ilk kez Güney Koreli bir dizi, Top 10 listesinin bir numarasına oturarak tarihe geçmiş oldu. Netflix'in 190 civarı ülkede hizmet verdiğini hatırlatmadan geçmeyelim.

Netflix, Twitter'da yaptığı paylaşımda fazla söze gerek duymadı. Dizinin 111 milyon seyirci ile rekora imza attığını söylemekle yetinen şirket, diziyle ilgili bir de video paylaştı. Dilerseniz artık sizleri, o video ve açıklama ile yalnız bırakalım.

Netflix'in Twitter'daki açıklaması şöyleydi

Squid Game için hazırlanan video ise şöyle