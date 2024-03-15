Squid Game'in Oh Il-nam karakterini canlandıran Oh Yeong-su'nun cinsel taciz davası sonlandı. 79 yaşındaki oyuncu, bir kadına uygunsuz şekilde dokunmaktan suçlu bulundu.

Son yılların en başarılı dizilerinden biri olan Netflix imzalı Squid Game, oyuncularıyla da öne çıkan bir yapımdı. Bu oyunculardan biri de 79 yaşındaki Oh Yeong-su idi. Dizide Oh Il-nam’ı canlandıran aktör, performansıyla Altın Küre bile kazanmıştı.

Ancak Oh Yeong-su, son zamanlarda oyunculuğuyla değil, başka bir şeyle gündemdeydi. Ünlü aktör, 2022 yılında cinsel taciz ile suçlanmıştı. Bugün bu dava sonuçlandı ve Yeong-su suçlu bulundu.

8 ay hapis cezasına çarptırıldı

Güney Kore’deki Seongnam şehrinde görülen davada hâkim, 79 yaşındaki oyuncuyu cinsel tacizden suçlu buldu. The New York Times’ın aktardığına göre mahkeme,n Yeong-su’nun 2017 yılında bir kadın oyuncuya uygunsuz bir şekilde dokunduğuna karar verdi. Detaylarda; ona sarıldığı, elini tuttuğu ve boynundan öpmeye çalıştığı belirtildi.

Oh Yeong-su, mahkeme kararının ardından 8 ay ertelenmiş hapis cezası çekecek. 2 yıl ise şartlı tahliyede kalacak. Ünlü oyuncu, bunlara ek olarak 40 saat cinsel şiddet dersi de almak zorunda olacak.

Squid Game yıldızı, daha önce de olduğu gibi kendisine yönelik suçlamaları reddetti. Ayrıca karara itiraz etmeyi planladığını da açıkladı. Yeong-su, 2022 yılında suçlama ilk çıktığında da konuya ilişkin bir açıklama yapmıştı. O zamanki açıklamasında suçlamaları reddetmiş ve şunları söylemişti: “Gölün etrafında yolu göstermek için onun elini tuttum. Özür diledim çünkü bu konuda bir yaygara çıkarmayacağını söyledi. Bu, suçlamaları kabul ettiğim anlamına gelmiyor.”

Buna ek olarak o zaman çıkan bilgilerde mağdur kişinin aslında 2021’de oyuncu hakkında şikâyette bulunduğu ancak Nisan 2022’de davanın kapatıldığı ortaya çıkmıştı. Mağdurun talebi üzerine de Kasım 2022’de tekrar açılmıştı.