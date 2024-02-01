Netflix, 2024 yılında eklenecek yapımlardan görüntüler içeren bir video paylaştı. Videoda, Squid Game'in çok beklenen ikinci sezonundan ilk görüntüler de yer aldı. Ayrıca sezondan birkaç fotoğraf da geldi.

Netflix, bugün abonelerinin heyecanını tavan yaptıracak bir paylaşımla karşımıza çıktı. Şirket, 2024 yılı içinde platforma gelecek bazı dizi ve filmlere ilk bakışı atmamızı sağlayan bir video yayımladı. Videonun en çok dikkat çeken kısmı ise Squid Game’di.

Yaklaşık 17 saniyelik teaser, Squid Game’in yıllardır beklenen ikinci sezonuna ilk bakışı atmamızı sağlıyor. Buna ek olarak sezondan görsellerin geldiğini de ekleyelim.

İşte Squid Game’in ikinci sezonuna ilk bakış:

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Squid Game 2. sezon konusu

Squid Game 2. Sezon / Netflix

Gi-hun karakterinin telefonla konuşmasını gördüğümüz videoda sezona dair pek bir detay gösterilmiyor. Karakterin karşısındaki kişiye “Seni ne olursa olsun bulacağım.” dediği görülüyor. Netflix’in yaptığı açıklamaya göre 2. sezonda ABD’ye gitmekten vazgeçen Gi-hun’un yaşadıklarını izleyeceğiz. Büyük ihtimalle oyunların arkasında kim olduğunu bulmaya çalıştığını göreceğiz.

Squid Game 2. Sezon / Netflix

2021 yılında ilk sezonu çıkan ve kısa sürede tüm dünyanın en popüler dizilerinden biri olan Squid Game, kötü durumda olan bir grup insanın 45,6 milyar won ödül kazanmak için sonu ölümle bitebilen çocuk oyunları oynamasını konu ediniyordu.

Squid Game 2. sezon çıkış tarihi ve kadrosu

Squid Game 2. Sezon / Netflix

İkinci sezon, bu yıl içinde çıkış yapacak. Tam çıkış tarihi ise henüz açıklanmadı. Sezonda ilk sezondan Lee Jung-Jae, Lee Byung Hun, Wi Ha-jun ve Gong Yoo gibi isimleri tekrar göreceğiz. Ayrıca Yim Si-wan, Kang Ha-neul, Park Sung-hoon ve Yang Dong-geun gibi isimler de kadroya katılacak.

Netflix’in 2024’te gelecek yapımlar ile ilgili paylaştığı video:

Netflix’in, Squid Game’in yanı sıra bu yıl içinde gelecek birçok film ve diziden görüntüler paylaştığını söylemiştik. Bunlardan bazıları şu şekilde: