Squid Game'in oyun versiyonu üzerinde çalışan bir yazılım şirketi, fenomen dizinin kripto parasını piyasaya sürdü. Birkaç gün içerisinde yüzde 70 binden fazla değer kazanan altcoin, kasım ayında piyasaya sürülecek bir oyunda kullanılabilir olacak.

Son dönemlerin en çok konuşulan dizilerinden bir tanesi olan ve yayınlanmasının üzerinden bir ay geçmiş olsa da çılgınlığı devam eden Squid Game, şimdi de kripto para dünyasında bir unsur haline geldi. Bilgisayar oyunları üzerinde çalışmalarını sürdüren bir şirket, dizinin video oyun uyarlamasını hayata geçirmeye çalışırken, bir de kripto para birimi piyasaya sürdü. "Squid Game" isimli kripto para birimi, yalnızca son 24 saat içerisinde bile yüzde 250'den fazla değer kazanmış durumda.

Şu an için yalnızca PancakeSwap (V2) üzerinden satın alınabilen Squid Game coini, bu alım satım merkezinde "SQUID" koduyla listeleniyor. Ancak bu kripto para biriminin dikkat çeken bir handikapı var. Coinmarketcap'te yer alan bilgilere göre yatırımcılar, bu kripto para birimini satıp kar elde edemiyorlar. Peki satılamayacaksa, insanlar neden SQUID alıyor ve bu kripto para birimi, nasıl birkaç günde kat kat değer kazandı?

Birkaç günlük geçmişi olan kripto para biriminin grafiği şöyle

Squid Game, birkaç gün önce piyasaya sürüldüğünde yalnızca 10 kuruş seviyelerinden satın alınabiliyordu. Yapılan alımlarla hem hacimsel hem de fiyatsal bazda değerlenen altcoin, saat 17:20 itibarıyla 72.34 TL karşılığında satın alınabiliyor. Yani bu kripto para birimi, 26 Ekim'den bu yana yüzde 70 binden fazla değerlenmiş durumda.

Projenin ardındaki yazılım şirketi, kasım ayında internet üzerinden oynanabilen bir oyunu piyasaya sürecek. Kullanıcılar, bu oyunda Squid Game'in sanal versiyonu ile karşılaşacaklar. Her oyun için belirli miktarda Squid Game coin ödeyecek oyuncular, oyunları kazanmaları durumunda kendilerine düşen payı alacaklar. Yazılım şirketi ise her oyuna yatırılan paranın yüzde 10'unu komisyon olarak kesecek. İşin en sonunda kazanılan paranın dönüştürülüp satılabileceği ifade ediliyor. Ancak şu an için net bir şey konuşmak pek de mümkün değil. Geliştiricinin Squid Game coin'i satışa açmaması halinde insanların ellerindeki koinleri ne yapacağı ise tam bir muamma...

Squid Game oyunundan gelen bir ekran görüntüsü

Bu içerik kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir.