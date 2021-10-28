Ağustos 2020'den beri Shiba Inu (SHIB) isimli kripto para birimine yatırım yapan bir kişi, dolar milyarderi olarak tarihe geçti. Bugüne dek 8.000 dolar ile 70 trilyon adetten fazla SHIB alan yatırımcı, 5 milyar dolardan fazla kazanç sağladı.

Kripto para dünyasının son günlerde konuşa konuşa bitiremedikleri bir kripto para birimi var. Bu kripto para birimi, tıpkı Dogecoin gibi herhangi bir amaca hizmet etmeksizin kurulan Shiba Inu (SHIB). Geçtiğimiz günlerde ATH yapmasıyla gündeme gelen kripto para birimi şimdi, bir yatırımcıyı dolar milyarderi haline getirdi. Kim olduğu bilinmeyen yatırımcı, Ağustos 2020'den beri topladığı SHIB'lerle tarihe geçmiş durumda.

Kime ait olduğu bilinmeyen bir SHIB cüzdanına, Ağustos 2020'den beri 8.000 dolar karşılığı Ethereum ile alım yapıldı. Toplamda 44 kez alım yapan yatırımcı, en büyüğü 3.200 dolar olan yatırımıyla bugüne dek toplamda 70.200.003.107.594 (70 trilyon 200 milyar 3 milyon 107 bin 594) adet SHIB sahibi oldu. İşte bu cüzdanın sahibi, an itibarıyla 5,16 milyar dolar civarında para kazanmış durumda.

Cüzdanda tutulan Shiba Inu'lara ait detaylar

Kripto para birimi, Ağustos 2020'de piyasaya sürüldüğü ilk günlerde 0,000000000162 dolardan işlem görüyordu. Lansmandan sonra daha da değer kaybeden kripto para birimi, bu yatırımcının iştahını daha çok kabartmış gibi görünüyor. Süreç içerisinde alım yapmaya devam eden yatırımcı, kripto para dünyasında adeta tarihe geçmiş oldu.

SHIB'de bu kadar büyük bir balinanın bulunması, en çok da küçük yatırımcıyı endişelendiriyor. Öyle ki bu hesapta bulunan 70 trilyon adet SHIB satışa çıkarsa, kripto para biriminin fiyat grafiğindeki her şey alt üst olabilir. SHIB holderlarının bugünlerde keyifli olsalar da söz konusu yatırımcı, her şeyi bir anda değiştirebilir. Önümüzdeki günlerde neler yaşanacağını hep birlikte göreceğiz...

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