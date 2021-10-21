Squid Game temalı duvar kağıtları sunan bir Android uygulamanın aslında kötü amaçlı olduğu tespit edildi. En az 5000 indirme alan uygulama, kullanıcıları ücretli abonelik sistemine ekliyordu. Google, söz konusu uygulamayı tespit eder etmez Play Store'dan kaldırdı.

Şu sıralar dünyadaki herkesin önemli gündem maddelerinden bir tanesi, Squid Game. Dünyanın en popüler çevrimiçi dizi ve film platformu Netflix'in yakın bir geçmişte yayınladığı dizi, dünya genelinde fenomen haline geldi. Yüz milyondan fazla izlenme alan, Netflix'e milyonlarca yeni abone kazandıran dizi, hayatımızın içerisinde de kendisine yer bulmuş durumda. İnsanlar şu sıralar, Squid Game'deki meşhur erimiş şekerleme ile dizide kullanılan kostümlere takılmış durumdalar.

Squid Game çılgınlığı tüm dünyayı sarmış durumdayken bazı art niyetli geliştiriciler dizi üzerinden çıkar yakalama derdine düşmüş durumdalar. Örneğin bilgisayar korsanları. Geliştirdikleri kötü amaçlı yazılımlarla özellikle de Android ekosistemini hedef alan bilgisayar korsanları, Squid Game duvar kağıtları ile binlerce kullanıcıyı kandırmayı başardılar. Yapılan incelemelere göre en az 5.000 Android telefon, bu kötü amaçlı yazılımdan etkilendi.

Squid Game temalı kötü amaçlı yazılım, Google Play Store'dan kaldırıldı

"ReBensk" lakaplı bir siber güvenlik uzmanı, Google Play Store'un filtresine takılmadan uygulama mağazasına çıkmış olan kötü amaçlı yeni bir uygulama tespit ettiğini duyurdu. Bu uygulama, kullanıcılara Squid Game temalı duvar kağıtları sunuyordu. Ancak bilgisayar korsanları tarafından geliştirilen bu uygulamanın esas amacı, kullanıcılara ücretli abonelik sunarak paralarına el koymaktı. Antivirüs dünyasının köklü şirketlerinden ESET, yaptığı incelemeler sonucunda ReBensk'in yaptığı tespiti doğruladı. Söz konusu uygulama, kullanıcıları haberleri bile olmadan onları bir ücretli abonelik sistemine dahil ediyordu.

Yapılan çalışmalar üzerine Google, söz konusu duvar kağıdı uygulamasını Google Play Store'dan kaldırdı. Uygulama kaldırılmadan önce, 5.000'den fazla kullanıcı tarafından indirilmişti. Şayet şu sıralar akıllı telefonunuza Squid Game ile ilgili bir yazılım indirecekseniz, bu işlemi yapmadan önce birkaç kez düşünmeniz faydanıza olabilir. Bu tavsiyemizin yalnızca Android ekosistemi için değil, iOS ekosistemi için de geçerli olduğunu unutmayın.