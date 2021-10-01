Android kullanıcılarının kritik verilerini tehdit eden ve son aylarda dünya genelinde giderek yaygınlaşan 'FluBot' kötü amaçlı yazılımının kullanıcıları kandırmak için yeni bir yol geliştirdiği tespit edildi. Yazılım, 'güvenlik güncellemesi' gerektiği yönünde bildirimler sunarak kullanıcıların cihazlarına sızıyor.

Telefonlarımızdan bilgisayarlarımıza, hayatımıza her geçen gün daha fazla dahil olan teknolojiler, beraberinde ciddi sonuçları olan bir sorun yarattı. Sürekli yeni yollar bularak cihazlara sızmaya çalışan kötü amaçlı yazılımlar, kişisel bilgilerimizin gizliliğini ve güvenliğimizi tehdit ediyor; türlü dolandırıcılık vakalarını gündeme getiriyor.

Son aylarda karşımıza çıkan ve binlerce Android kullanıcısını mağdur eden kötü amaçlı yazılımlardan biri de 'FluBot' olarak anılan bir yazılım. Genellikle SMS'lerle iletilen linklerle cihazlara yerleşen bu kötü amaçlı yazılım, son dönemde kendine yeni bir yol bulmuş durumda.

'Cihazınıza FluBot bulaştı' deyip cihazlara sızıyor:

Android kullanıcılarına cihazlarına FluBot isimli zararlı bir yazılımın bulaştığını ve bir güncelleme yapmaları gerektiğini söyleyen bir bildirim gönderen FluBot, kendi kötü şöhretini kullanarak daha fazla sayıda kullanıcıyı mağdur ediyor.

Gönderdiği bildirimde yer alan bir bağlantı üzerinden güncelleme yapmaları gerektiğini söyleyen kötü amaçlı yazılım, bu bağlantıya tıklandığında cihazlara sızarak kişilerin banka bilgilerine, şifrelerine ve pek çok hassas bilgilerine erişiyor. Aynı zamanda söz konusu kişinin rehberinde yer alan tüm kişilere hızlı bir şekilde yayılan yazılım, bu yönüyle de risk oluşturuyor.

Tabii ki pek çok kötü amaçlı yazılım vakasında olduğu gibi bu durumda da o bağlantıya tıklamadığınız sürece herhangi bir sorun olması mümkün değil. Ancak eğer bu türden şüpheli bir işlem gerçekleştirdiğinizi düşünüyorsanız özellikle banka hesaplarınızın kontrol edilmesi için bankanızla iletişime geçmenizde fayda var.