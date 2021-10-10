Squid Game'in Dev Bebeği, Çalar Saat Olarak Satışa Sunuldu

Squid Game çılgınlığı bütün dünyada sürmeye devam ediyor. Dizinin bu popülaritesinin farkında olan satıcılar ise bu durumdan olabildiğince yararlanıyor. Dizide kullanılan bazı ürünlerin satışında artış yaşanmasının ardın şimdi de bir firma, dizinin ilk bölümündeki oyuncak bebeği 'çalar saat' olarak satışa sundu.

Yarattığı yankı bütün dünyayı adeta etkisi altına alan ve almaya da devam eden Güne Kore yapımı dizi Squid Game, çevrimiçi dizi ve film izleme platformu Netflix’in en çok izlenen yapımlarından birisi haline gelmiş durumda. Hal böyle olunca da bundan sadece birkaç hafta önce ilk sezonu yayınlanan ve yayınlandığı ilk günden itibaren kendisine hatırı sayılır bir kitle edinen Squid Game ile ilgili her gün yeni bir haber görür olduk.

Bugün yayınlanan habere göre dizide oyuncuların giydiği yeşil renkli eşofmanlar ve beyaz renkteki ayakkabıların satışı dünya genelinde büyük bir patlama yaşamıştı. Şimdi çıkan haberler ise, fenomen dizinin ilk bölümündeki ‘Kırmızı Işık, Yeşil Işık' oyunundaki ürkütücü oyuncak bebeğin satışlarının arttığı yönünde.

Çalar saat olarak yeniden tasarlanan bebek, aynı zamanda sünger mermi fırlatıyor

Dizide devasa boyutlarda olan oyuncak bebek; minyatürleştirilerek bir ‘çalar saat’ haline getirildi. Cadılar Bayramı'nın kapıya dayandığı bir zamanda piyasada satışa sunulan oyuncak bebek, ünlü Nerf oyuncak silahlarında da kullanılan sünger mermilerle birlikte satılıyor. Yani oyuncak bebek ilk bölümde çalan ürpertici müzik ile sizleri uyandıran bir çalar saat görevi görürken, aynı zamanda da sünger mermi fırlatıyor.

Normal şartlarda satış fiyatı 60 dolar olan çalar saatin fiyatı şu an %50 indirimle 30 dolara düşmüş durumda. Oldukça ufak boyutlara sahip olan akıllı saati üreten şirket ise maalesef ki şimdilik Türkiye’ye sevkiyat gerçekleştirmiyor.

Dizinin oyuncularına olan ilgi büyük

90 ülkede birinci sırada olan Squid Game birlikte üne kavuşan bir diğer şey ise, bir başka oyunda kullanılan şekilli kurabiyeler olmuştu. Meşhur kurabiyeleri üreten bir satıcı; daha önce günde 200 tane sattığı kurabiyelerden şimdi günde 500 adet sattığını belirtti.

Üstelik Squid Game’in etkilediği tek kişiler satıcılar da değil. Dizide Kang Sae-byeok karakterine hayat veren HoYeon Jung’un Instagram hesabındaki takipçi sayısı kısa bir sürede 400 bin'den 17 milyon'a çıktı. Güzel oyuncu ayrıca ünlü lüks giyim markası Louis Vuitton’un global marka elçisi seçildi.