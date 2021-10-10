Netflix'e bomba gibi düşen ve sıralamaları adeta eline geçiren Squid Game dizisi, sadece sinema dünyasında değil moda dünyasında da büyük etki bırakacak gibi görünüyor. Diziyi oldukça beğenen hayranlar, dizide kullanılan eşofman takımların ve beyaz Vans ayakkabıların satıldığı yerlere adeta akın etti.

Squid Game, geçtiğimiz haftalarda Netflix’e gelmiş ve geldiği gibi de birçok ülkede en çok izlenenler listesinin tepesine yerleşmeyi başarmıştı. Karakterlerle ve hikayeyle bağ kuran izleyiciler, dizinin sürükleyici hikayesi sayesinde her bölüm bitişinde diğer bölümde ne olacağını merak ede ede diziyi bir çırpıda bitirmişti.

Sadece 1 sezon çekilen dizi, izleyenler üzerinde yeterli etkiyi bırakmış olacak ki hayranlar dizide kullanılan kıyafetleri/eşyaları almak için satıldıkları yerlerde uzun kuyruklar oluşturdu. Dizinin meşhur kurabiyelerini yapan bir satıcı, önceden günde 200 adet sattığı kurabiyelerden şimdi günde 500 adet sattığını söyledi. Dizi, moda dünyasını da büyük ölçüde etkilemiş durumda.

Dizideki eşofmanların ve beyaz Vans ayakkabıların satışları %7.800 arttı:

Dizinin her aşamasında göze batan yeşil eşofmanlarının ve beyaz Vans ayakkabıların satışlarında yüzde 7.800 artış görüldü. Yaklaşan Cadılar Bayramı’nda da etrafta bu kıyafetlerin sık sık görülecek gibi duruyor.

Yurt dışındaki verilere göre Amazon’da “Squid Game Costume” için 2000'den fazla ürün listelenirken bu terim Google Trend’lerde de en çok arananlar arasında bulunuyor.

Dizi sadece satıcılara yaradı diyemeyiz. Zira dizinin yıldızı HoYeon Jung, Instagram hesabının 400 bin takipçiden kısa sürede 17 milyona çıkmasının ardından dünyaca ünlü lüks giyim markası Louis Vuitton’un global marka elçisi seçildi. Oyuncu, hızla ününe ün katmaya devam ediyor.

Squid Game, Netflix’in en büyük yapımı olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Daha geçtiğimiz ay platforma gelmiş olmasına rağmen dizi, 90 ülkenin sıralamalarında birinciliği elinde tutuyor. Netflix’in kullanılamadığı Çin’de bile yüksek izlenme sayılarına ulaştığı tahmin ediliyor. Zira Çin’de Netflix kullanılmasa da hayranlar, korsana başvurarak diziyi izliyor.