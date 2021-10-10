Yaklaşık 90 ülkede Netflix platformu üzerinden izlenen en popüler dizi haline gelen Squid Game'in yönetmeni Hwang Dong-hyuk, ikinci sezon hakkında konuştu. İkinci sezonun çekilip çekilmeyeceğine dair bir açıklamada bulunmayan yönetmen, sezonun çekilmesi halinde ana konuda büyük bir değişiklik yapılacağını söyledi.

Netflix'in kısa sürede yaklaşık 90 ülkede en çok izlenen dizi hâline gelen Squid Game adlı yapımının yapımcısı ve yönetmeni, dizinin sevenlerini üzebilecek açıklamalarda bulundu. 2008 yılında çekimlerine başlanan dizi, birçok yapım şirketi ve platform tarafından reddedilmişti.

Netflix'in popüler dizisi Squid Game'in yapımcısı ve yönetmeni Hwang Dong-hyuk, dizinin ikinci sezonunun çekilip çekilmeyeceğine dair net bir açıklama yapmamakta. Dong-hyuk, bu durumu dizinin yapım sürecinde yaşadığı stres nedeniyle 6 dişini kaybetmesine ve bir diziyi tek başına yazıp yönetmenin çok zor olmasına bağlamakta.

'Ana konuda büyük bir değişiklik yapılacak'

İkinci sezon hakkında "Şu an için kesinleşmiş bir şey yok ancak o kadar çok hevesli insan var ki ciddi ciddi düşünüyorum.” yorumunu yapan Dong-hyuk, ikinci bir sezonun çekimleri için kolların sıvanması durumunda dizide büyük bir değişiklik yapılacağını da açıkladı.

Squid Game'in yapımcısı, dizinin ikinci sezonu çekilirse bu defa ana konu olarak bir yarışmacı yerine başka bir karakterin hikayesinin belirleneceğini açıkladı. Konuyla ilgili daha fazla detay bulunmadığı için Squid Game severleri neyin beklediğini şimdilik bilmek mümkün değil.