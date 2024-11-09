İlk olarak 2010 yılında başlayan geliştirme süreci sayısız problem ve ertelemenin ardından nihayet tamamlanmış durumda.

STALKER 2: Heart of Chornobyl, uzun bir bekleyiş ve birçok ertelemenin ardından nihayet piyasaya sürülmeye hazır durumda.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından geliştirme süreci üzerinde ciddi zorluklar yaşanmış, bu süreçte oyun beş defa ertelenmişti. Nihayet tüm bu belirsizlikler ve zorlukların ardından, geliştirici GSC Game World oyunun "gold" aşamasına ulaştığını açıkladı. Bu, oyunun geliştirme sürecinin tamamlandığını ve 20 Kasım’da çıkış yapacak olan nihai versiyonunun hazır olduğu anlamına geliyor.

Oyunun arkasındaki ekip GSC Game World, bu gelişmeyi "Gone Gold" ifadesiyle duyurdu ve oyun içi görüntülerden oluşan kısa bir video paylaştı.

STALKER 2 "Gone Gold" fragmanı

STALKER 2’nin geliştirme süreci oldukça çalkantılı geçti. İlk olarak 2010 yılında duyurulan ve 2012’de piyasaya çıkması planlanan oyun, GSC Game World’un 2011’de kapanmasıyla askıya alınmıştı. Şirket 2014 yılında yeniden faaliyete geçti ve 2018’de oyunu tekrar duyurdu ancak bu defa da 2022’de çıkması planlanan oyun birçok kez ertelendi.

Ukraynalı bir stüdyo olan GSC Game World, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sırasında büyük zorluklar yaşadı ve çalışanlar savaşın ön cephelerinden çalışmalarına devam etmek zorunda kaldı. Bu şartlarda oyunun geliştirilmesi geçici olarak durduruldu ancak ekip yılmadan projeye yeniden odaklanarak geliştirme sürecini tamamladı.

Tüm bu çabalar ve bekleyişin ardından oyun 20 Kasım’da nihayet oyun severlerle buluşacak.

Peki siz STALKER 2'nin başarılı olabileceğini düşünüyor musunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.