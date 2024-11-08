EA, geçtiğimiz günlerde yayınladığı bir güncelleme ile EA SPORTS FC 25'e oyun içi reklamlar ekledi.

EA'in iki ay önce piyasaya sürdüğü serinin yeni oyunu EA SPORTS FC 25'e geçtiğimiz günlerde gelen güncelleme ile artık oyun içerisinde reklamlar yer alıyor.

Oyun içerisinde görünen reklamlar bir süredir oyun sektörünün tartışmaları konularından birisi. Öyle ki bunu ilk deneyen firmalardan biri olan Ubisoft, Assassin's Creed oyunları içerisinde yeni Assassin's Creed oyunlarının reklamlarını yapmaya başlamıştı. Çok kısa sürede büyük tepki çeken bu yaklaşım sonrasında Ubisoft geri adım atmak zorunda kalmıştı.

Oyuncular normal şartlarda oyun içi reklamlara tepkililer

Teknik olarak bu oyunlar belli bir miktar ödeme yapılarak elde edildiğinden oyuncular oyun içerisinde oyun zevklerini baltalasa da baltalamasa da reklam görmek istemeyebiliyorlar. Tam da bu noktada EA, alışılmışın dışında bir yaklaşım tercih ederek EA SPORTS FC 25'e reklamları dâhil etmiş durumda.

EA, serinin yeni oyunu EA SPORTS FC 25'te reklamları yalnızca kariyer modunda gösteriyor. Bildiğiniz üzere bu yıl oyuna eklenen sosyal medya özelliği sayesinde ünlü futbol gazetecileri ve popüler gazetelerin paylaşımlarına kariyer modundan ulaşabiliyoruz.

Kariyer modunda yer alan sosyal medyaya reklamlar eklendi

Geçtiğimiz günlerde gelen güncellemeye kadar yalnızca bu tip paylaşımların yer aldığı sosyal medya kısmında oyuncular Beats'in kulaklıklarının birden fazla görselden oluşan birçok sponsorlu paylaşımıyla karşılaştıklarını bildirdiler.

Reklamı entegre etme açısından oldukça zekice bir yaklaşım olarak görülebilir çünkü EA'in burada kullandığı sosyal medya tarzı temelde X'ten esinlenilmiş ve hâlihazırda Premium aboneler hariç X kullanıcıları buna benzer sponsorlu gönderiler görebiliyorlar.

Kariyer modundan ziyade Ultimate Team daha fazla rağbet gördüğünden bu reklam pek fazla fark edilmemiş olabilir veya oyuncular reklamın ekleniş şeklinden rahatsız olmamış olabilirler çünkü bu durum şimdiye kadar pek de tepki çekmemişe benziyor.

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