Çok sevilen oyun serisi S.T.A.L.K.E.R.'ın yakında dizisinin gelebileceği bildirildi. Dizi için Netflix ile görüşüldüğü de eklendi.

Oyun dünyasının en çok beklediği yapımlardan olan S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, uzun yıllar süren bekleyişin ve birçok ertelemenin ardından geçtiğimiz ay nihayet piyasaya sürülmüştü. Yapım, sorunlarla karşılaşsa tahmin edildiği gibi çok ilgi görmüş ve ilk 2 gününde 1 milyon kopya satmıştı. Üstelik bunu, Game Pass’te olmasına rağmen başarmıştı. Ancak bu satış başarısına rağmen hakkında gelen yorumlar karışıktı.

Şimdi ise S.T.A.L.K.E.R. serisinin hayranlarını heyecanlandıracak bir gelişme yaşandı. Oyunun dizisinin gelebileceği öne sürüldü.

S.T.A.L.K.E.R. dizisi için Netflix ile görüşülüyor

Bu konu hakkındaki bilgiler, direkt olarak oyunun geliştiricisi GSC Game Wolrd’ün sahibi Maksym Krippa’dan geliyor. Krippa’nın aktardığına göre şu anda bir dizi için görüşmeler yapıldığını belirtti. Netflix’in işin içinde olduğunu da ekledi.

Forbes Ukrayna’ya konuşan Krippa, S.T.A.L.K.E.R. serisini ekranlarda görmeyi çok istediğini ve bu yüzden dizi işine sıcak baktıklarını ifade etti. Ancak Netflix ile olan görüşmelerde henüz hiçbir şeyin kesinleştirilmediğinin de altını çizdi. Yine de Netflix’in bu kadar başarılı olan ve sevilen bir seriyi kaçırmak istemeyeceğini düşünüyoruz. O yüzden anlaşmaları çok uzun sürmeyecektir.

FPS, korku ve hayatta kalma türlerinde olan S.T.A.L.K.E.R. serisi, alternatif bir evrende Çernobil geçiyor. Burada 2006’da Çernobil Nükleer Santrali’nde bir patlama daha oluyor ve etrafta garip ve korkutucu değişiklikler yaşanıyor.