S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl Rusya'yı karıştırdı

20 Kasım'da piyasaya sürülmesi planlanan S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl isimli oyun, Rusya'da karışıklığa yol açtı. Hükûmet, bu oyunu yasaklayacak ve oynayan Rusları cezalandıracak gibi görünüyor.

Önümüzdeki günlerde piyasaya sürülecek S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, Rusya'da garip bir iç karışıklığa neden oldu. Edinilen bilgilere göre Rusya, oyunu yasaklamayı planlıyor. Üstelik bu oyunu satın alan ve oynayan Rus oyunseverlerin "terörist" ilan edilmesi de olası. Peki ne oldu da böyle bir durum yaşanıyor?

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, Ukrayna merkezli stüdyo GSC Game World tarafından geliştirildi ve aslında 2022 yılında piyasaya sürülecekti. Ancak Rusya ile Ukrayna arasında patlak veren savaş, oyunun ertelenmesine neden oldu. Yapılan açıklamalar, Rus yetkililerin bu oyunla uğraşacaklarını açıkça gözler önüne seriyor.

Oyun, konusu nedeniyle Rusya'da yasaklanabilir

Rus Devlet Duması Üyesi Anton Gorelkin tarafından yapılan açıklamaya göre S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, Çernobil'de geçmesi nedeniyle konusu gereğince bile Rusya'da yasaklanabilir. Ancak şu an için alınmış bir karar yok. Rus yetkili, oyunun inceleneceğini ve aşırılıkçılık, terörizmin meşrulaştırılması veya etnik nefretin kışkırtılması gibi tespitler yapılması hâlinde oyunla ilgili en sert kararları uygulayacaklarını söyledi.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, Rus oyuncuları da doğrudan etkileyecek. Kaynaklara göre Rus hükûmeti, bu oyunu oynayan Rusları "terörizmi finansal olarak desteklemek" gibi suçlardan yargılayabilir. Kaynaklar, bunun tamamen Rus hükûmetinin geliştirici ekiple ilgili görüşüne bağlı olacağını söylüyorlar. Eğer Rusya, GSC Game World'ün Ukrayna destekçisi olduğuna karar verirse oyunla ilgili tavrı da oldukça sert olacak.