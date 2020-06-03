Star Chef 2 Android ve iOS İçin Ücretsiz Olarak Yayınlandı

2018 yılında piyasaya sürülen ve milyonlarca oyuncuyu peşinden sürükleyen Star Chef'in ikinci oyunu yayınlandı. Restoran işletmeciliği ve şeflik deneyimi sunan "Star Chef 2" an itibarıyla hem iOS hem de Android için indirilebiliyor. Yeni oyun, önemli bir çevrimiçi modla birlikte geliyor.

Mobil oyunların sevilen türlerinden bir tanesi de yemek pişirme oyunları. İlk kez 2018 yılında tanışma imkanı yakaladığımız "Star Chef" isimli oyun da bu türde en popüler oyunlardan bir tanesi. Oyuncuların bugüne kadar gösterdiği yoğun ilgiden memnun olan geliştirici ekip şimdi, Star Chef'in gelişmiş bir versiyonu olan "Star Chef 2"yi hem iOS hem de Android platformları için tüm ülkelerde yayınladı.

Star Chef 2 geliştiricileri tarafından yapılan açıklamalarda, yeni oyunun orijinalinden uzak olmadığını açıklandı. Oyuncular bu oyunda da yine restoranlarında yemek pişirmeye ve müşterileri memnun etmeye çalışacaklar. Yeni oyun, ilkine ek olarak artık çevrimiçi bir moda da sahip ve bu mod, oyuncuların dünyanın diğer yerlerindeki şeflerle bir araya gelerek iş birliği yapmalarına imkan tanıyor.

Star Chef 2'nin geliştirici şirketi olan 99Games'in CEO'su Rohith Bhat, yeni oyunlarıyla ilgili yaptığı açıklamalarda oyuncuların Star Chef'te sevdikleri her şeyin Star Chef 2'de de olduğunu söyledi. Bu bağlamda oyunseverler, Star Chef 2'de en iyi restoranları tasarlamaya ve en iyi yemekleri yapıp müşterilerini memnun etmeye devam edecekler. Üstelik büyük restoranlar için şefler kiralanabilecek ve oyuncular, restoranları için benzersiz eşyalara sahip olabilecekler.

Star Chef 2'nin en etkileyici özelliği klan benzeri sistem

Star Chef 2'nin çevrimiçi bir moda sahip olduğunu söylemiştik. Bu mod aslında, daha çok strateji türündeki oyunlarda gördüğümüz klan sistemini bu aşçılık oyununa getiriyor. Şöyle ki; bu modda kendi takımlarınızı kurup etkinliklerde iş birlikleri yapabileceksiniz. "Chef Team" olarak isimlendirilecek bu etkinliklerde ise rakip takımların önüne geçmeyi başarırsanız, "Star Chef" unvanını kazanmış olacaksınız.

2018 yılında piyasaya sürülen Star Chef, ücretsiz bir oyundu. Bugüne kadar 5 milyondan fazla indirilen oyun, oyunculara oyun içi alım satımlar sunuyordu. Bu ilkesinden vazgeçmeyen geliştiriciler, Star Chef 2'yi de ücretsiz olarak sunuyorlar. Ayrıca bu oyun hem Android hem de iOS platformlarında an itibarıyla indirilebiliyor.

Eğer sizler de restoran işletmeciliği ve şeflik ile yakından ilgili biriyseniz, Star Chef 2'yi hemen telefon ya da tabletinize indirebilirsiniz. Oyunun Google Play Store sayfasına erişmek için burada, App Store sayfasına ulaşmak için de burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.