TürkMedya, Star ve Güneş Gazetelerini Kapattı

Ekonomik darboğazın içinde olan TürkMedya, Star ve Güneş gazetelerini kapatmaya karar verdi. Star Gazetesi'nin basımı tamamen durdurulurken Güneş Gazetesi, Akşam Gazetesi'nin 4 sayfalık eki olarak ticari yaşamını sürdürecek.

TürkMedya Grubu'na ait olan Star ve Güneş gazetelerinin kapanacağı, bir süredir söyleniyordu. Şimdi yaşanan gelişmeler ise bu gazetelere ne olacağına dair son noktayı koyuyor.

Buna göre Star ve Güneş gazeteleri, kesin bir şekilde kapanacak. Star Gazetesi'nin basımı durdurulurken Güneş, bir nebze daha şanslı olacak ve Akşam Gazetesi'nin içerisinde 4 sayfalık bir ek olarak ticari yaşamını sürdürecek.

Gazete yönetimi, kamuoyuna resmi bir açıklama yapmadı ancak kaynaklar, çalışanların konuyla ilgili tebliğ aldıklarını rapor ediyorlar. Yani yaşanan olaylar artık iddiaların ötesine geçmiş durumda. Gazete yetkililerinin, mümkün olan en kısa sürede resmi bir açıklama yapmaları bekleniyor.

TürkMedya Grubu, Star ve Güneş gazetelerinin yanı sıra 360 TV ve 24 TV isimli televizyon kanallarına da sahip. Krizin patlak vermesiyle birlikte de TürkMedya yetkilileri, pek çok isimle yolları ayırmış, Star Matbaası ve Akşam Life eklerini de kapatmıştı. Alınan son kararla birlikte Güneş ve Star gazetelerinin kapanacağı da netleşmiş oldu.