Bir Borsa İstanbul kuruluşu olan İstanbul Takas ve Saklama Bankası AŞ (Takasbank), 'BiGA Dijital Altın’ adını verdiği Türkiye’nin finansal alanda ilk blockchain ağının hizmete geçtiğini duyurdu.

Takasbank tarafından geliştirilen BiGA Dijital Varlık Transfer Platformu'na şu anda Ziraat, Vakıf, Garanti, Albaraka Türk, Kuveyt Türk ve Ziraat Katılım olmak üzere altı banka destek veriyor. Kullanıcılar, söz konusu bankadaki hesapları üzerinden Blockchain teknolojisi ile zamanlama kısıtlaması olmadan diledikleri saatte altın transferi yapabilecek. Ayrıca bu altınların dijital varlığa çevrilmesi de mümkün olacak.

Takasbank’tan yapılan açıklamada, platform üzerinde işlem görecek olan dijital varlığın, karşılığı Borsa İstanbul kasalarında fiziksel olarak saklanan her bir gram altının karşılığı olarak üretilen ve “BiGA” olarak isimlendirilen dijital değer olacağı belirtildi. Türkiye’nin finansal alanda ilk blockchain ağında dijital varlıklar için üç ana seçenek bulunuyor: İhraç, itfa ve transfer.

Son yıllarda blockchain teknolojisi alanına yaptığı yatırımlarla dikkat çeken Takasbank, BiGA Dijital Altın platformunun, dayanağı fiziksel altın olan ve dijital bir varlığa çevrilebilen altının blockchain teknolojisi ile zaman kısıtı olmaksızın kişiden kişiye transferine imkan sağladığını belirtti.

“Borsa İstanbul Grubu'nun bir üyesi olarak, ülkemiz ekonomisine yerli ve milli bir uygulamanın daha eklenmesinin haklı gururunu ve sevincini yaşıyoruz” diyen banka, projeye ilk etapta Ziraat Bankası, Garanti BBVA, Albaraka Türk, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Ziraat Katılım Bankası ve Vakıfbank olmak üzere altı bankanın katılım sağladığı bilgisini paylaştı.