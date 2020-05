1966 yılından beri ekranlarda olan efsane uzay dizisi olan ve filmleri de çekilen Star Trek'in en son, Star Trek: Discovery adlı 'modernleştirilmiş' devam dizisi 2017 yılında çıkmıştı. Bu dizinin spin-off'u niteliğinde çıkacak olan Star Trek: Strange New Worlds'ün fragmanı ve bazı bilgileri açıklandı. Gelin fragmana ve açıklanan bilgilere hep beraber bakalım.

Uzayın en ücra köşelerini keşfetmek, gidilmemiş yerlere gidip, yapılmamış şeyleri yapmak ve uzayda yeni yaşam formlarının peşinden koşmak Star Trek serisi için yabancı konseptler değil. Star Trek'in son zamanlarda çıkan dizileri ile bu konseptler ve dizinin geleceğe ve bilim kurgu kavramına bakışı biraz daha ciddileşmiş olsa da, yeni gelecek olan Star Trek: Strange New Worlds ile dizi kökenlerine geri dönecek.

Not: Yazının devamında Star Trek: Discovery dizisine ait bazı spoilerlar yer almaktadır.

Star Trek: Discovery'nin 2. sezon finalinde USS Discovery tayfası çok uzak bir gelecekte sıkışıp kalmışken, Kaptan Christopher Pike, geminin meşhur bilim insanı Spock ve Kaptan Pike'ın sağ kolu olan Number One 23. yüzyılda kalmışlardı. Serinin hayranları tarafından oldukça sevilen bu üçlü, Star Trek: Strange New Worlds ile kendi dizilerine sahip olacak. Bu yeni dizi, James T Kirk'ün USS Enterprise gemisinin kontrolünü ele geçirmeden önceki 10 yılı işleyecek. Şu an dizi içerisinden bir görüntü bulunmasa da, dizinin başrol oyuncularının dizinin gelişine dair konuştukları bir fragman benzeri video CBS tarafından yayınlandı.

Star Trek: Strange New Worlds'ün başrol oyuncularının bulunduğu video:

Koronavirüs salgını ve ardından gelen karantina dönemi birçok alanda ve ekonomide etkilerini hissettirdiği gibi Hollywood da bu süreçten oldukça etkilenmiş durumda. Dizinin yapımcısı Akiva Goldsman, Variety üzerinden verdiği röportajda, Star Trek: Strange New Worlds'ün ne zaman çekilmeye başlanabileceği hakkında bir fikri olmadığını itiraf etti. Star Trek dizilerinin özel efekt ağırlık ve uzun bir yapım sürecine sahip olduklarını düşünürsek, yeni dizinin en iyi ihtimalle 2021'in ikinci yarısında izleyiciler ile buluşması bekleniyor. Fakat yine Star Trek: Discovery'nin 3. sezonu ve yine serinin animasyon dizisi olan Star Trek: Picard'ın 2. sezonu, COVID-19 kısıtlamaları kaldırıldığında hemen çekilmeye başlanacak.

Fragmanda da görüldüğü üzere, Star Trek: Strange New Worlds; Spock, Kaptan Pike ve Number One rollerini yine Ster Trek: Discovery'nin orijinal oyuncuları canlandıracak. Ayrıca yine aynı oyuncular, Star Trek: Discovery'nin 3. sezonunda da rollerine devam edecek. Star Trek: Strange New Worlds'ün hikâyesine bakacak olursak Spock, Number One ve Kaptan Pike, dizideki olayların başlama tarihinden önce en az 3 senedir, 23. yüzyılda birlikte vakit geçiriyor olacaklar. Ayrıca bu dizide Kaptan Pike, trajik bir olay ile karşılaşacak. Dizinin yapımcısı Akiva Goldsman yine aynı röportajda Star Trek: Strange New Worlds'ün hikâyesiyle ilgili, "Bazı klasikleşmiş Star Trek olgularını bu dizi ile geri getirmeye çalışacağız. Bu dizi genel olarak daha optimistik ve bölüm bazlı olacak. " şeklinde ifadelerde bulundu. Bu da demek oluyor ki Star Trek: Strange New Worlds, her hafta yeni bölümüyle farklı bir hikâyeyi işleyecek ve bu haftalık hikâyeler işlenirken dizinin, arka planda da bütünleşmiş bir hikâyeyi işlenmesi bekleniyor.