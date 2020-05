Star Trek serisinin en efsanevi karakterlerinden biri olan Spock, yeni Star Trek: Strange New Worlds adlı yapımla geri dönecek. Seride Rebecca Romijn ve Anson Mount başrolleri paylaşacak.

Star Trek serisi, filmler ve dizilerle gittikçe genişleyen bir evrene sahip. Bu evrendeki son yapıma CBS All Access için yapılacak olan Star Trek: Strange New Worlds adlı dizi oldu. Bu diziyle birlikte Spock, Kaptan Pike ve Number One da geri dönüyor.

Son dönemde oldukça popüler hâle gelen Star Trek evreni, bu yapımla genişlemesine devam edecek. Alex Kurtzman önderliğinde kurulan bu evrende Star Trek: Picard ve Star Trek: Discovery de yer alıyordu.

Anson Mount ve Rebecca Romijn geri dönüyor:

Yeni yapımda Ethan Pack, Anson Mount ve Rebecca Romijn de seriye geri dönecek ve Discovery’nin ikinci sezonunda canlandırdıkları rollerini yeniden canlandıracaklar. Romijn Una, Mount Kaptan Pike ve Ethan Pack de Spock karakterlerini oynamıştı.

Normalde Star Trek ile ilgili bu tür duyuruları Upfronts ya da San Diego Comic-Con gibi etkinliklerde duymaya alışkın olsak da bu yıl bu etkinliklerin koronavirüs nedeniyle gerçekleştirilmeyeceğini biliyoruz. Yine de bu durum, üçlüyü hayranlar için bir video çekmekten alıkoymadı.

'Rüya gerçek oluyor'

CBS Television Studios tarafından yapılacak olan yapımda ayrıca Secret Hideout ve Roddenberry Entertainment da yer alacak. Serinin altında Oscar ödüllü Kurtzman’ın ve Akiva Goldsman’ın imzası bulunacak.

Picard’ın finalini yöneten Goldsman, yaptığı açıklamada “Bu; kelime anlamıyla bir rüyanın gerçek olması” derken Strange New Worlds’ün Discovery’den kısa bir süre sonrasında geçeceğini söyledi. Goldsman, 1970’ten beri kendisini Enterprise’ın köprüsünde hayal ettiğini; Alex, Henry ve CBS’dekilerle birlikte bu daimi yolculuğun parçası olabildiği için gurur duyduğunu belirtti.

Strange New Worlds’ün ne zaman ekranlara geleceği bilinmiyor. Koronavirüs salgını nedeniyle pek çok Hollywood yapımı aksamış durumda. Öte yandan bu yılın sonlarına doğru Discovery’nin 3. sezonunun geleceğini ve 2021’de de Picard’ı izleyeceğimizi biliyoruz. Yeni Star Wars dizisi hakkında siz ne düşünüyorsunuz?