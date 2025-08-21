Yeni duyurulan yapımlar arasında Star Trek evrenine ait bir oyun da yer aldı. Oyun, serinin ikonik Voyager gemisini ve mürettebatını yeniden gündeme taşıyor. Uzay keşfi ve hayatta kalma unsurlarını öne çıkaran yapım, farklı bir deneyim arayan oyunculara hitap edecek.

Star Trek evrenine yeni bir oyun daha eklendi. Star Trek Voyager: Across the Unknown adıyla tanıtılan yapım, oyuncuları yeniden Kaptan Janeway’in koltuğuna oturtacak.

Almanya merkezli Daedalic Entertainment tarafından yayımlanan ve gameXcite tarafından geliştirilen oyun, 1990’ların Star Trek döneminde geçiyor. Hayatta kalma stratejisi türündeki yapım, oyunculara Delta Quadrant’ın bilinmeyen bölgelerinden eve dönüş yolculuğunu yönetme imkânı sunuyor.

Gemide alınan kararlar yolculuğun seyrini değiştirecek

Oyun, keşif, gemi ve kaynak yönetimi, roguelite ögeleri ve mürettebat dinamikleriyle şekillendirilecek. Yayımlanan tanıtım videosu, geçmişte popüler olan FTL oyununu andıran bir oynanış sunuyor.

Oyunda tanıdık karakterlerin geri döneceği ancak kaderlerinin değişebileceği ifade ediliyor. Ayrıca oyuncular, hikâye boyunca farklı seçimler yaparak mürettebatın akıbetini ve geminin yolculuğunu belirleyecek. Yapımcılar, gemi içi ilişkiler ve görevlerde alınacak kararların oyunun gidişatına doğrudan etki edeceğini vurguluyor.

Star Trek Voyager: Across the Unknown için henüz bir çıkış tarihi paylaşılmadı. Oyun PC ve konsollar için hazırlık aşamasında.