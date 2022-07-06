Star Trek serisinde ana hikayelere evsahipliği yapan uzay gemisi Atılgan (USS Enterprise), Paramount'un kendi yayın platformu için yaptığı bir gösteride Avustralya göklerinde görüldü.

Söz konusu uzayda geçen seriler olduğu zaman dünya çapında bilim kurgu hayranlarının genelde iki kampa ayrıldığını görüyoruz: Star Trek hayranları ve Star Wars hayranları. Yeni dizileri ve Disney'in sağladığı pazarlama imkanları ile Star Wars daha çok bilinse de ülkemizde özellikle belli bir yaş üstü kesim, Uzay Yolu adıyla gösterilen Star Trek'e ve amiral gemisi Atılgan'a (USS Enterprise) çok daha aşina.

Elindeki bu markayı sürekli güncelleyerek hayatta tutan Paramount'un pek fazla dokunmadığı şeylerden biri ise bayrak gemisi olan Atılgan. Zaman içinde ufak tefek tasarım değişiklikleri geçirse de uzun yıllardır neredeyse aynı görünüşe sahip olan gemi, Avustralya göklerinde bir drone showu ile karşımıza çıktı.

Paramount gözünü göklere dikti

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen bu gösteri aslında Paramount+ Australia için yapılan bir ışık gösterisinin bir parçasıydı. Gösteride en çok ilgi çeken anlardan biri Atılgan'ın uzay boşluğundan çıkışı olsa da farklı yapımlar da hatırlatıldı. Bunların arasında TopGun, South Park, SpongeBob SquarePants gibi popüler yapımlar da yer aldı. Atılgan'ın yer aldığı gösteri, merakla beklenen Star Trek: Strange New Worlds öncesi heyecanı körüklemeyi de amaçlıyor.

Paramount+ aslında CBS all Access adıyla 2014 yılında yayın hayatına başlamıştı ancak Apple ve Disney'in ardından Paramount da platformu yenileyerek pluslı servisler arasına katıldı. Ülkemizden ise bu platforma üye olmak ne yazık ki mümkün değil.

Yukarıda Paramount+ Australia tarafından yayınlanan videoyu izleyebilirsiniz. Bu video platform tarafından hazırlandığı için çekim açıları da oldukça başarılı. Özellikle Halo ve South Park için hazırlanan ışık şovları da oldukça eğlenceli olmuş.