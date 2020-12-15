Bundan 40 sene önce vizyona giren Star Wars: Episode V – The Empire Strikes Back filminin kamera arkası görüntüleri paylaşıldı. Görüntülerde Harrison Ford, Mark Hamill ve Carrie Fisher gibi isimler yer alıyor.

Dünyanın en popüler film serilerinden bir tanesi olan Star Wars'un ikinci filmi Star Wars: Episode V – The Empire Strikes Back, 1980 yılında vizyona girmişti. Birçok hayran tarafından serinin en iyi filmleri olarak gösterilen orijinal üçlemenin ikinci filminde Luke Skywalker, Princess Leia, Han Solo gibi karakterlerin maceralarını izlemeye devam etmiştik.

Yayınlanmasının üstünden tam 40 yıl geçen Star Wars: Episode V – The Empire Strikes Back'in hiç görülmemiş kamera arkası görüntüleri ve çekim hataları ortaya çıktı. Good Morning America, filmin bu özel görüntülerini takipçileriyle paylaştı.

Star Wars: Episode V – The Empire Strikes Back kamera arkası görüntüleri

Good Morning America tarafından paylaşılan kamera arkası görüntüleri ve çekim hatalarında serinin en bilindik yüzleri olan Mark Hamill (Luke Skywalker), Harrison Ford (Han Solo), Carrie Fisher (Princess Leia) gibi isimler yer alıyor.

Serinin bu bilindik yüzlerine ek olarak C-3PO'ya can veren Anthony Daniels da yayınlanan yaklaşık 7 dakikalık videoda gördüğümüz isimlerden bir tanesi. Tabii böyle bir videoda serinin yaratıcısı George Lucas olmazsa eksik kalırdı. Filmin hikâyesini de kaleme alan Lucas, çekimler sırasında yaşadıklarını da anlatıyor.

George Lucas, yaşanan yoğun kar fırtınası sebebiyle çekimlerin otele oldukça yakın bir noktada yapıldığını anlatıyor. Lucas, ilk başlarda yaşanan bu aksaklıkların filmi finansal olarak kötü etkilediğini de dile getiriyor. Ancak yaşanan bu aksaklıklara ve zorluklara rağmen tüm zamanların en iyi bilim kurgu filmlerinden bir tanesi ortaya çıktı. Filmin kamera arkası görüntülerini buradan izleyebilirsiniz.