Söylentilere göre Star Wars karakteri Ahsoka Tano, The Mandalorian’ın ikinci sezonunda göründü. Önümüzdeki süreçte ise karakterin kendi serisi olacak. Bu zamana kadar animasyon formunda olan karakter, Disney+ için Rosario Dawson ile gerçeğe dönüşebilir.

Tüm göstergeler Ahsoka Tano'nun The Mandalorian’ın ikinci sezonunda ortaya çıkacağını işaret ediyor ve bazı kaynakların dediğine göre, Ahsoka’nın kendi serisini elde etmesi çok yakın. DanielRPK'ye göre, önümüzdeki sonbaharda Rosario Dawson tarafından oynanacağı bildirilen karakter, The Mandalorian'da ortaya çıktıktan sonra kendi serisine sahip olacak. Haberler, Dawson'ın Star Wars sözleşmesinin Jon Favreau ve şirketin hit serilerindeki bir görünümden daha fazlası olduğunu öne süren önceki söylentilerle aynı doğrultuda olacaktı. Ayrıca, Lucasfilm tarafından 4 Mayıs kutlamalarının bir parçası olarak bu ayın başlarında doğrulanan habere göre bu durum; kadın kahraman liderliğindeki Russian Doll’un yıldızı Leslye Headland'in raporlarına da uygun olacaktı.

Lucasfilm de Dawson da bu haberi doğrulamadı; ancak Dawson’ın hayranları, bu yılın başlarında oyuncuyu Instagram’da açtığı bir canlı yayında Ahsoka Tano kostümleriyle gördüklerini doğruluyorlar. Tano ilk olarak Anakin Skywalker'ın çırağı olarak Lucasfilm'in Star Wars: Clone Wars filminde animasyon formunda görünmüştü. Dawson'ın oyuncu kadrosuna dahil edildiği haberinden kısa bir süre sonra, animasyon karakterin arkasındaki seslendirme sanatçısı Ashley Eckstein, kendisinin karakterin gerçek hali ile bir ilişiği olmadığını beyan eden uzun bir açıklama yayınladı.

Eckstein'ın yaptığı açıklamada, "Geçen hafta Ahsoka Tano'nun Mandalorian'ın ikinci sezonunda olduğu hakkında bir söylenti yayınlandı. "Bu olay hakkındaki tüm sorularınızı ve yorumlarınızı okudum ve bu soruları sıralamak için çok zaman harcadım. Sabrınız için teşekkür ederim. Gerçek şu ki, Mandalorian'a dahil değilim. Bir parçası olmadığım bir şey hakkındaki soruları cevaplayamam. Ben bir aktrisim ve medyanın film, televizyon, tiyatro ve seslendirme gibi her alanında görev aldım. On dört yıldır Ahsoka Tano'yu her formda canlandırmak benim hayalim oldu. Ahsoka Tano için hikayeler yaratmaya yardımcı olacak fırsatlara minnettar olmaya devam edeceğim ve onun mirasının devam ettiğini görmek beni her zaman mutlu edecektir. Ahsoka Tano'yu hayata geçirmek için gereken çok yetenekli bir ekibin sadece bir üyesiyim. Ahsoka için alınacak nihai kararları ben belirlemiyorum ve hakkında hiçbir şey bilmediğim bir konu hakkında yorum yapamam." ifadelerine yer verdi.

Mandalorian serisinin ilk sezonu Disney+ 'da şu an yayında, ikinci sezonun ise Ekim ayında çıkması bekleniyor.