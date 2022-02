Disney Plus, bugün tüm Star Wars hayranlarının yolunu gözlediği Obi-Wan dizisinin yayın tarihini açıkladı. Dizi, 25 Mayıs'ta Disney Plus'ta yayımlanacak.

Star Wars hayranlarının büyük merakla beklediği Obi-Wan Kenobi’nin dizisi, artık çok yakında geliyor. Obi-Wan’ı Obi-Wan yapan Ewan McGregor’ın yeniden dönüşünü göreceğimiz dizinin çıkış tarihi hakkında şu ana kadar bazı işaretler mayıs ayını gösteriyorken bugün, beklenen açıklama en sonunda yapıldı.

Dizinin yayımlanacağı platform olan Disney Plus, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda Obi-Wan Kenobi dizisinin çıkış tarihini paylaştı. Disney Plus tarafından yapılan paylaşıma göre dizi, 25 Mayıs’ta Disney Plus’ta yayımlanacak. Star Wars serisinin kronolojik olarak ilk üçlemesinin bir süre sonrasında geçeceğini bildiğimiz dizi hakkında detaylarsa halen oldukça az.

Dizinin hangi konuyu işleyeceği henüz bilinmiyor

Bugüne kadar öğrendiklerimize göre Obi-Wan Kenobi dizisi, Star Wars: Episode III – Revenge of the Sith’ten yaklaşık 10 yıl sonra geçecek. Dizi, son zamanlarda The Mandalorian ve The Book of Boba Fett’te gözüken Luke Skywalker’a da yüksek ihtimalle yer verecek. Tabii Luke, bu dizinin geçtiği dönemde henüz bir çocuk olacak. Obi-Wan, Anakin’in Vader’a dönüşmesinden sonra Luke’u koruma görevini üstleniyordu. Fakat Luke ve Obi-Wan, ancak Episode IV’de yüz yüze tanışıyorlardı.

Disney Plus, Obi-Wan Kenobi dizisinin yanı sıra önümüzdeki dönemde çok sayıda yeni Star Wars yapımıyla gelecek. Rogue One’la tanıdığımız Cassian Andor’u konu alacak Andor, Lando ve The Acolyte dizileri bunlardan bazıları olacak. Ülkemizdeki Star Wars hayranlarıysa bu dizileri Disney Plus üzerinden izlemek için bir süre daha beklemek durumunda. Platform, yaz aylarında ülkemizde hizmete girecek.