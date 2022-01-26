The Walt Disney Company'nin dijital içerik platformu Disney Plus, Türkiye'ye geleceğini bugün resmen duyurdu. Platform, yayına başlayacağı tarihi kesin olarak paylaşmasa da yaz aylarına işaret etti.

Günlerdir Türkiye’ye geleceğini doğrular nitelikte iddialar duyduğumuz, en sonunda geçtiğimiz ay RTÜK’ten 10 yıllık yayın lisansını alarak neredeyse kesin gözüyle baktığımız Disney+’ın Türkiye’ye gelişi, bugün resmen duyuruldu. The Walt Disney Company’nin yayın platformu Disney+, bugün paylaştığı basın bülteniyle birlikte Türkiye dahil 42 ülkede hizmete gireceğini açıkladı.

Disney+, paylaştığı açıklamada platformun yayına başlayacağı tarihi kesin olarak açıklamasa da bir zaman belirtti. Platform, yine önceki iddiaları doğrulayacak şekilde bu yaz aylarında Türkiye’de hizmet vermeye başlayacağını açıkladı. Disney+’ın Türkiye’ye geleceği tarih hakkında daha önce gazeteci Birsen Altuntaş’tan kesinleşmişçesine bir açıklama gelmişti.

Fiyatlar henüz belli değil

Disney+, günümüzde Disney, Pixar, Marvel, Star Wars ve National Geopgraphic içerikleriyle birlikte birçok dizi, film ve orijinal içeriğe ev sahipliği yapıyor. Yaz aylarında ülkemizde de yayın hayatına başlayacak olan aylık abonelik tabanlı platformun ücretlerinin ne olacağıysa şu anda belli değil. Fakat platformun ülkemizde Netflix, BluTV ve yakında ülkemize girecek diğer büyük platform HBO Max ile mücadele edeceği düşünüldüğünde, fiyatların benzer olmasını bekleyebiliriz. Bu konuda bir fikre sahip olmak içinse rakipler bakmakta fayda var.

Disney+ Türkiye abonelik ücreti ne kadar olur?

Disney+'ın Türkiye'deki abonelik ücretini tahmin edebilmek için, doğrudan kur çevirmesine değil, rakip ücretlere başvurmak en mantıklı yol olacaktır. Zira ülkemizde hizmet veren Netflix, en pahalı dijital içerik platformu olmasına rağmen ülkemizde dolar bazında %75 daha az ücret alıyor. Öte yandan Amazon, fiyatlandırmasıyla Türkiye'ye büyük bir ayrıcalık sunuyor.

Ülkemizde hizmet veren popüler uluslararası dijital içerik platformlarının yurt dışı ve Türkiye ücretleri şu şekilde:

Netflix: Yurt dışı ücretleri: 9,99 dolar, 15,49 dolar, 19,99 dolar/ay Türkiye ücretleri: 26,99 TL, 40,99 TL, 54,99 TL/ay

Amazon Prime Video: Yurt dışı ücreti: 12,99 dolar/ay Türkiye ücreti: 7,90 TL/ay



Bu fiyatlara baktığımızda Disney+'ın fiyatlandırması hakkında bir şey söylemek oldukça zor. Yine de platformun tüm Disney kataloğunu ve dahasını içerdiğini düşünürsek, Amazon kadar indirim yapılmasını söylemek fazlasıyla zor olur. Öte yandan ülkemizde Netflix'le ve yerel platformlarla mücadele etmesi içinse fiyatları aynı seviyede ya da bir tık altında tutması gerekir.

Disney Plus'ta Netflix gibi paketler olmadığını ve ABD'de 8 dolar gibi bir aylık ücretinin olduğunu düşünürsek; buna ek olarak da Netflix'in uygun fiyatlı HD paketinin 40,99 TL, Ultra HD paketinin ise 54,99 TL olduğunu ele alırsak, Disney Plus Türkiye fiyatının tahmini olarak 25 TL ile 45 TL arasında olacağını tahmin edebiliriz. Tabii Disney, Türkiye'ye bir güzellik de yaparak fiyatları daha da alt noktalarda tutabilir. Bunu öğrenmek için bir süre daha beklememiz gerekecek.