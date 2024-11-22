Ubisoft'un yeni açık dünya oyunu Star Wars Outlaws, Steam'de yayımlandı. Oyunun lansmanına özel bir indirim de yapıldı.

Ubisoft'un birkaç ay önce yayımladığı yeni açık dünya oyunu Star Wars Outlaws, dünyanın en popüler çevrim içi oyun platformu Steam'de de yayımlandı. Üstelik Steam'deki lansman, dikkat çekici bir kampanya ile gerçekleştirildi.

27 Ağustos 2024 tarihinde Xbox, PlayStation ve PC için yayımlanan Star Wars Outlaws, PC için Epic Games ve Ubisoft'un kendi mağazası üzerinden satın alınabiliyordu. İşte bu durum an itibarıyla değişti. Oyun, an itibarıyla Steam üzerinden de satın alınabiliyor.

Star Wars Outlaws, yüzde 25 indirimle lansman yaptı

Oyunun Steam lansmanı, en çok da oyuncuların yüzünü güldürecek. Zira Star Wars Outlaws, çıktığı gibi yüzde 25 indirim gördü. Bu indirim kapsamında oyunun fiyatı şu şekilde:

Sürüm Normal Fiyatı İndirimli Fiyatı (%25) Star Wars Outlaws - Standard Edition 55,99 dolar 41,99 dolar Star Wars Outlaws - Gold Edition 87,99 dolar 65,99 dolar Star Wars Outlaws - Ultimate Edition 103,99 dolar 77,99 dolar

Bu kampanyanın 5 Aralık tarihine kadar devam edeceğini söyleyelim.

Star Wars Outlaws fragmanı:

Star Wars Outlaws sistem gereksinimleri:

Minimum sistem gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 10, Windows 11

Windows 10, Windows 11 İşlemci: AMD Ryzen 5 3600 ya da Intel Core i7-8700K

AMD Ryzen 5 3600 ya da Intel Core i7-8700K Bellek: 16 GB RAM

16 GB RAM Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1660 ya da AMD RX 5600XT

NVIDIA GeForce GTX 1660 ya da AMD RX 5600XT Depolama: 65 GB kullanılabilir alan

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