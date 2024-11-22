Ubisoft'un birkaç ay önce yayımladığı yeni açık dünya oyunu Star Wars Outlaws, dünyanın en popüler çevrim içi oyun platformu Steam'de de yayımlandı. Üstelik Steam'deki lansman, dikkat çekici bir kampanya ile gerçekleştirildi.
27 Ağustos 2024 tarihinde Xbox, PlayStation ve PC için yayımlanan Star Wars Outlaws, PC için Epic Games ve Ubisoft'un kendi mağazası üzerinden satın alınabiliyordu. İşte bu durum an itibarıyla değişti. Oyun, an itibarıyla Steam üzerinden de satın alınabiliyor.
Star Wars Outlaws, yüzde 25 indirimle lansman yaptı
Oyunun Steam lansmanı, en çok da oyuncuların yüzünü güldürecek. Zira Star Wars Outlaws, çıktığı gibi yüzde 25 indirim gördü. Bu indirim kapsamında oyunun fiyatı şu şekilde:
|Sürüm
|Normal Fiyatı
|İndirimli Fiyatı (%25)
|
Star Wars Outlaws - Standard Edition
|55,99 dolar
|41,99 dolar
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Star Wars Outlaws - Gold Edition
|87,99 dolar
|65,99 dolar
|
Star Wars Outlaws - Ultimate Edition
|103,99 dolar
|77,99 dolar
Bu kampanyanın 5 Aralık tarihine kadar devam edeceğini söyleyelim.
Star Wars Outlaws fragmanı:
Star Wars Outlaws sistem gereksinimleri:
Minimum sistem gereksinimleri:
- İşletim Sistemi: Windows 10, Windows 11
- İşlemci: AMD Ryzen 5 3600 ya da Intel Core i7-8700K
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1660 ya da AMD RX 5600XT
- Depolama: 65 GB kullanılabilir alan
Tavsiye edilen sistem gereksinimleri:
- İşletim Sistemi: Windows 10, Windows 11
- İşlemci: AMD Ryzen 5 5600X ya da Intel Core i5-10400
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti ya da AMD Radeon RX 6700 XT
- Depolama: 65 GB kullanılabilir alan