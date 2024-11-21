Electronic Arts (EA), F1 24 oyunu için ücretsiz deneme kampanyası başlattı. 25 Kasım'a kadar sürecek kampanya, PlayStation Store için aktif edilmiş durumda. Üstelik fiyat indirimi de mevcut.

Video oyun dünyasının köklü isimlerinden Electronic Arts (EA), Formula 1 tukunlarını mest edecek bir kampanya başlattı. Bu kampanya kapsamında F1 24, kısa süreliğine ücretsiz hâle getirildi.

EA tarafından yapılan resmî açıklamaya göre F1 24, 21-25 Kasım tarihleri arasında ücretsiz oynanabilir olacak. Üstelik bu kampanya, PC sürüme ek olarak PlayStation ve Xbox için de geçerli olacak.

Kampanya, PlayStation için başladı!

Yaptığımız kontrollerde, kampanyanın PlayStation Store'da aktif hâle getirildiğini görüyoruz. Ancak Steam, Epic Games, Xbox ve EA app tarafında herhangi bir gelişme söz konusu değil. Bunun da kısa süre içerisinde değişeceğini düşünüyoruz. Eğer F1 24'ü kısa süreliğine ücretsiz oynamak isterseniz gün içerisinde mağazaları tekrar tekrar kontrol edin.

Bu arada; F1 24'ün PlayStation Store sayfasında, oyunun fiyatının da düştüğünü görüyoruz. 2.899,99 TL olan oyun için yüzde 60 indirim yapılmış ve fiyatı da 1.159,99 TL'ye düşmüş durumda. Buna benzer bir durumun diğer platformlarda yaşanıp yaşanmayacağı şimdilik belli değil.