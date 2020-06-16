Star Wars: Squadrons Sistem Gereksinimleri Açıklandı

Lucasfilm ve EA, sanal gerçeklik (VR) destekli çok oyunculu uzay savaşı oyunu Star Wars: Squadrons'u kısa süre önce duyurmuştu. Motive Studios tarafından geliştirilen oyun, birinci şahıs perspektifte stratejik çok oyunculu gemi savaşlarının yanı sıra derin bir hikaye deneyimi de vadediyor.
Star Wars: Squadrons, 2 Ekim'de PlayStation 4, Xbox One ve PC'ye gelecek. Uzayda pilotluk becerilerinizi sergileyerek düşmanarla it dalaşına girebileceğiniz oyunu, tercihinize göre VR ile birlikte de deneyimleyebileceksiniz. Bu sayede, Star Wars evreninde pilot olmanın ne anlama geldiğini sanal gerçeklikle daha derinlemesine hissedebileceksiniz.
Star Wars: Squadrons birinci şahıs 'gemi savaşı' deneyimi sunacak
Star Wars: Squadrons'un hikayesi, Galaktik İmparatorluğun son günlerinde geçiyor ve Star Wars: Return of the Jedi filminden sonraki olaylarla Yeni Cumhuriyet'in yükselişini konu alıyor. Direniş pilotu olarak oynayacağımız hikayede birincil şahıs açısından Asi Güçleri'ne ait olan X-Wing uzay gemilerini kullanacağız. Tüm bunların yanı sıra çok oyunculu savaşlar ve devasa filo savaşları da olacak.
Star Wars: Squadrons, derin özelleştirme seçeneklerine ve sürükleyici oyun modlarına sahip olacak. Oyunda hem Yeni Cumhuriyet hem de İmparatorluk filolarının kokpitlerine adım atarak pilotluk hünerlerinizi sergileyeceksiniz. Düşman amiral gemisi yıkmak ve birinci şahıs çok oyunculu savaşı hissetmek için stratejik 5v5 çok oyunculu uzay savaşlarına katılacak ve Dogfights modunda mümkün olduğunca çok rakibi yenmeye çalışacaksınız.
Star Wars: Squadrons, 279 TL'lik fiyatıyla Steam'de ön siparişe açıldı. Oyunu şimdiden satın alanlar New Republic Recruit ve Imperial Ace kozmetiklerini hediye olarak alabilecekler. Ayrıca EA, VR destekli yeni Star Wars oyunun sistem gereksinimlerini de açıkladı.
Star Wars: Squadrons sistem gereksinimleri
Minimum
- İşletim sistemi: Windows 10
- İşlemci (AMD): Ryzen 3 1300X
- İşlemci (Intel): Intel i5-7600
- RAM: 8 GB
- Grafik kartı (AMD): Radeon HD 7850 veya eş değeri
- Grafik kartı (Nvidia): GeForce GTX 660 veya eş değeri
- DirectX: 11
- Bağlantı Gereksinimleri: 512 KBPS veya daha hızlı İnternet bağlantısı
- Depolama: 30 GB
Önerilen / Minimum (VR)
- İşletim sistemi: Windows 10
- İşlemci (AMD): Ryzen 3 3200G
- İşlemci (Intel): Intel i7-7700
- RAM: 8 GB
- Grafik kartı (AMD): Radeon RX 480 veya eş değeri
- Grafik kartı (Nvidia): GeForce GTX 1060 veya eş değeri
- DirectX: 11
- Bağlantı Gereksinimleri: 512 KBPS veya daha hızlı İnternet bağlantısı
- Depolama: 30 GB
Önerilen (VR)
- İşletim sistemi: Windows 10
- İşlemci (AMD): Ryzen 3 3200G
- İşlemci (Intel): Intel i7-7700
- RAM: 16 GB
- Grafik kartı (AMD): Radeon RX 570 veya eş değeri
- Grafik kartı (Nvidia): GeForce GTX 1070 veya eş değeri
- DirectX: 11
- Bağlantı Gereksinimleri: 512 KBPS veya daha hızlı İnternet bağlantısı
- Depolama: 30 GB