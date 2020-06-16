Star Wars: Squadrons Sistem Gereksinimleri Açıklandı

Star Wars serisinin yeni oyunu Star Wars: Squadrons'un çıkış tarihi, yayınlanan bir fragmanla resmi olarak duyurulmuştu. EA, şimdi de VR destekli yeni oyununun sistem gereksinimlerini açıkladı.

Lucasfilm ve EA, sanal gerçeklik (VR) destekli çok oyunculu uzay savaşı oyunu Star Wars: Squadrons'u kısa süre önce duyurmuştu. Motive Studios tarafından geliştirilen oyun, birinci şahıs perspektifte stratejik çok oyunculu gemi savaşlarının yanı sıra derin bir hikaye deneyimi de vadediyor.

Star Wars: Squadrons, 2 Ekim'de PlayStation 4, Xbox One ve PC'ye gelecek. Uzayda pilotluk becerilerinizi sergileyerek düşmanarla it dalaşına girebileceğiniz oyunu, tercihinize göre VR ile birlikte de deneyimleyebileceksiniz. Bu sayede, Star Wars evreninde pilot olmanın ne anlama geldiğini sanal gerçeklikle daha derinlemesine hissedebileceksiniz.

Star Wars: Squadrons birinci şahıs 'gemi savaşı' deneyimi sunacak

Star Wars: Squadrons'un hikayesi, Galaktik İmparatorluğun son günlerinde geçiyor ve Star Wars: Return of the Jedi filminden sonraki olaylarla Yeni Cumhuriyet'in yükselişini konu alıyor. Direniş pilotu olarak oynayacağımız hikayede birincil şahıs açısından Asi Güçleri'ne ait olan X-Wing uzay gemilerini kullanacağız. Tüm bunların yanı sıra çok oyunculu savaşlar ve devasa filo savaşları da olacak.

Star Wars: Squadrons, derin özelleştirme seçeneklerine ve sürükleyici oyun modlarına sahip olacak. Oyunda hem Yeni Cumhuriyet hem de İmparatorluk filolarının kokpitlerine adım atarak pilotluk hünerlerinizi sergileyeceksiniz. Düşman amiral gemisi yıkmak ve birinci şahıs çok oyunculu savaşı hissetmek için stratejik 5v5 çok oyunculu uzay savaşlarına katılacak ve Dogfights modunda mümkün olduğunca çok rakibi yenmeye çalışacaksınız.

Star Wars: Squadrons, 279 TL'lik fiyatıyla Steam'de ön siparişe açıldı. Oyunu şimdiden satın alanlar New Republic Recruit ve Imperial Ace kozmetiklerini hediye olarak alabilecekler. Ayrıca EA, VR destekli yeni Star Wars oyunun sistem gereksinimlerini de açıkladı.

Star Wars: Squadrons sistem gereksinimleri

Minimum

İşletim sistemi: Windows 10

Windows 10 İşlemci (AMD): Ryzen 3 1300X

Ryzen 3 1300X İşlemci (Intel): Intel i5-7600

Intel i5-7600 RAM: 8 GB

8 GB Grafik kartı (AMD): Radeon HD 7850 veya eş değeri

Radeon HD 7850 veya eş değeri Grafik kartı (Nvidia): GeForce GTX 660 veya eş değeri

GeForce GTX 660 veya eş değeri DirectX: 11

11 Bağlantı Gereksinimleri: 512 KBPS veya daha hızlı İnternet bağlantısı

512 KBPS veya daha hızlı İnternet bağlantısı Depolama: 30 GB

Önerilen / Minimum (VR)

İşletim sistemi: Windows 10

Windows 10 İşlemci (AMD): Ryzen 3 3200G

Ryzen 3 3200G İşlemci (Intel): Intel i7-7700

Intel i7-7700 RAM: 8 GB

8 GB Grafik kartı (AMD): Radeon RX 480 veya eş değeri

Radeon RX 480 veya eş değeri Grafik kartı (Nvidia): GeForce GTX 1060 veya eş değeri

GeForce GTX 1060 veya eş değeri DirectX: 11

11 Bağlantı Gereksinimleri: 512 KBPS veya daha hızlı İnternet bağlantısı

512 KBPS veya daha hızlı İnternet bağlantısı Depolama: 30 GB

Önerilen (VR)