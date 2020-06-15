Her yıl düzenlenmesi bir gelenek hâlini alan Star Wars Celebration, bu yıl koronavirüs pandemisi nedeniyle iptal edildi. Etkinliğin 2022'ye kadar yapılmayacak olması, herhangi bir yeni yapımın da seyirciyle buluşmayacağı anlamına geliyor olabilir.

Star Wars Celebration etkinliği, gişe rekorları kıran serinin hayranları için en büyük etkinlik ve bu yıl ağustos ayında, Kaliforniya'da gerçekleşmesi planlanıyordu ancak bu yılki etkinliklerin iptal edildiği ve 2022 yılına kadar gerçekleşmeyeceği bildirildi.

Kötü haber, serinin resmi sitesinde açıklandı. Açıklamada; "Star Wars Celebration'da hayranlarımızın, katılımcılarımızın, yapımcılarımızın, konuklarımızın ve personelimizin sağlığı ve güvenliği her zaman bir numaralı önceliğimiz olmuştur. COVID-19 virüsünün küresel etkisi göz önüne alındığında ve yerel yönetimin ‘iç mekân kuralları’ ile ilgili halk sağlığı yönergeleri doğrultusunda, 2020 Star Wars Celebration'ı iptal etme kararı aldık" ifadelerine yer verildi.

'Biletlerinizi saklayın'

Etkinliğin San Diego Comic-Con da dâhil olmak üzere diğer tüm etkinliklerle aynı kaderi paylaşarak iptal edilmesi kimse için şaşırtıcı olmadı ancak yine de serinin hayranları, 2021 yılının daha şimdiden pas geçilmesine tepkili. Planlarda tekrar bir değişiklik olmazsa bir sonraki Star Wars Celebration, 18-21 Ağustos 2022'de Kaliforniya'da gerçekleşecek.

Bu yılki kutlama için bilet satın alan hayranların biletlerini 2022 etkinliğine aktarabilecekleri veya geri ödeme alabilecekleri bildirildi. Biletini bir sonraki etkinliğe transfer edecek olanlara ‘özel Star Wars Celebration etiketi’ ücretsiz olarak verilecek.

Lucasfilm, gelenek hâlini alan bu kutlama etkinliklerini yaklaşmakta olan Star Wars filmlerini ve dizilerini tanıtmak için kullanıyor. Bir sonraki etkinlik için 2 yıl beklenecek olması, Mandalorian’ın ikinci sezonu hariç, Star Wars ile ilgili herhangi bir yapımın seyirciyle buluşmayacağı anlamına geliyor olabilir. Uzun süredir beklenen Obi-Wan ve Cassian Andor gibi birçok yapım sırada olsa da hiçbirinin yapımına henüz başlanamadı.