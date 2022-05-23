Mart ayının başlarında Rusya'daki faaliyetlerini askıya alan Starbucks, bugün ülkedeki piyasadan tamamen çekileceğini açıkladı.

Starbucks, kimilerinin çok sevdiği kimilerinin ise pahalı bularak tercih etmediği bir marka. Ancak her ne kadar pahalı olarak nitelendirilse de Starbucks ülkemizde dahil tüm dünyada oldukça popüler. Bu sebeple de şirket, kahve sektörünün öncüleri arasında gösteriliyor.

Dev zincir mağazaları olan Starbucks, bugün paylaşılan bir kararla Rusya’dan çekilme kararı aldı. Starbucks, 2007 yılında ülkedeki ilk mağazasını açmasının ardından tüm dünyada olduğu gibi Rusya’da da büyük bir popülerlik elde etmişti.

Starbucks, Rusya’yla vedalaşıyor

Geçtiğimiz aylarda Starbucks, Rusya’daki faaliyetlerini belirsiz bir süreliğine askıya aldığını duyurmuştu. Pek çoğumuz sebebini az çok tahmin ediyoruzdur. Sonuç olarak Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmeye başlamasından bu yana yaptırımla karşılaşmadığı herhangi bir sektör kalmadı. Starbucks her ne kadar aldığı bu kararla ilgili net bir açıklamada bulunmasa da bunun küçük çaplı bir yaptırım olduğu düşünülebilir.

Ancak bu ‘küçük çaplı yaptırım’ları daha ciddi bir boyuta taşıyan şirket, bugün Rusya’dan tamamen çekileceklerini açıkladı. Ürün sevkiyatları ise faaliyetlerin askıya alınması kararıyla birlikte durdurulmuştu. Şirketin yeni kararıyla birlikte ise Rusya’daki 130 mağazanın kapatılmasına karar verildi. Starbucks, halihazırda bünyesinde bulunan çalışanlarına ise 6 ay boyunca ödeme yapmaya devam edecek.

Her ne kadar ‘kahve sektörü’nden gelen bir yaptırım, Rusya için ciddi bir sorun işgal etmeyecek gibi görünse de ülkenin askeri hareketlerine gösterilen en ufak tepki bile bir şeydir. Bununla birlikte de pek çok şeyin ellerinden kayıp gittiğine şahit olan Rus halkı her şeyin üzerine bir de ‘kahvesiz’ kaldı.