Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, kripto para piyasaları ile ilgili konuştu. Manturov, kripto paraların bir gün mutlaka yasallaşacağını ve ödeme aracı haline geleceğini söyledi. Rus bakana göre aslında herkes bunun farkında.

Son dönemlerdeki inişli çıkışlı halleri nedeniyle yatırımcıları kara kara düşündüren kripto para piyasaları ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, katıldığı bir forumda kripto paralarla ilgili önemli bir çıkış yaptı. Manturov, kripto para birimlerinin bir gün mutlaka yasallaşacağını ve ödeme aracı olarak kullanılacağını söyledi. Bakan, herkesin bu 'geleceğin' farkında olduğunu belirtti.

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov'un yaptığı açıklama, piyasalar için her türlü sonuç doğurmaya müsait. Zira halihazırda tüm hükümetler kripto paraların varlığını kabul etmiş durumdalar ve yasal düzenlemeler üzerinde çalışıyorlar. Yani kripto paraları resmi ödeme aracı olarak görmeye çok yakınız diyebiliriz. Ancak son açıklama özelinde dünyanın Rusya'ya olan tavrını da atlamamak gerek. Ukrayna'ya açılan savaş nedeniyle sıradan insanlardan hükümetlere kadar herkes Rusya'ya sırt çevirdi. Rusya'nın belli bir kripto para birimine destek vermesi, o birimin dünyanın geri kalanında dışlanmasıyla da sonuçlanabilir.

Rus hükümeti ile Rusya Merkez Bankası arasında anlaşmazlık var

Rusya, kripto paraları uzun zamandır tartışan ülkelerin başında geliyor. Hatta bu noktada hükümet ile Rusya Merkez Bankası arasında açıkça dile getirilen anlaşmazlıklar var. Rus hükümeti ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin kripto paralara sıcak bakarken Merkez Bankası bu konuda pek de olumlu görüş vermiyor. Bu anlaşmazlıklar ilgili de konuşan Manturov, hükümet ile Rusya Merkez Bankası'nın anlaşmazlığı çözmek için harekete geçebileceğini söyledi.

Rus bakan tarafından yapılan açıklama, şu an için piyasalarda etki göstermedi. Günlerdir inişli çıkışlı bir performans sergileyen Bitcoin, bu makalenin yazıldığı an itibarıyla 29 bin dolar seviyelerinde işlem görüyor. Altcoinlerse Bitcoin'deki oynaklık nedeniyle bir türlü toparlanamıyorlar. Önümüzdeki süreçte neler yaşanacağını hep birlikte göreceğiz...