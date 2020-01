Stardew Valley'in Satış Rakamları 10 Milyonu Geçti

2016 yılında piyasaya çıkan yaşam simülasyonu oyunu Stardew Valley'in toplamda 10 milyonun üzerinde satıldığı açıklandı. Oyun PC, Xbox One, iOS, Nintendo Switch, PS4 ve PS Vita gibi platformlarda oynanabiliyor.

Harvest Moon'un esin verdiği Stardew Valley'in piyasaya çıktığı 2016 yılından bu yana 10 milyonun üzerinde satıldığı açıklandı. "ConcernedApe" adını kullanan oyun tasarımcısı Eric Barone tarafından geliştirilen oyun, yıllar içerisinde genellikle övgüyle karşılaşırken PC, Xbox One, iOS, Nintendo Switch, PS4 ve PS Vita gibi çok sayıda platformda oynanabiliyor.

Barone Stardew Valley'yi geliştirmeye 2012 yılında başladı. Barone oyunu geliştirirken oyunun müziğini, sanatını, programlamasını ve tasarımını üretmek için gerekli yetenekleri kendi kendine edindi. O günden bugüne aralarında Rusça, Japonca ve İspanyolcanın da bulunduğu çok sayıda dile çevrilen Stardew Valley'e çok sayıda ücretsiz güncelleme de geldi.

Barone dışarıdan yardım almaya başladı

Stardew Valley'in geliştirilmesinin neredeyse tamamı tek kişilik bir faaliyet olmasına rağmen, Barone en sonunda oyunun son güncellemelerinin bazıları için birkaç kişinin desteğini aldı. Yakın zamanda PS4'e gelen bir çoklu oyuncu güncellemesiyle birlikte, Stardew Valley'de dört oyuncu birbirleriyle çevrimiçi olarak toprağı işleyebiliyor. Bu güncelleme Chucklefish'ten Tom Coxon'un yardımıyla yapıldı ve oyunun dışarıdan güncellenen birkaç parçasından biri. Chucklefish, aynı zamanda oyunun yayıncısı.

Stardew Valley oyununda ölen dedenizden kalan tarlayla ilgilenmekle görevlendirilen bir karakter rolüne bürünüyorsunuz. Bununla birlikte yapabileceğiniz tek şey çiftçilik değil. Kente gidip diğer oyuncu olmayan karakterlerle (NPC) sosyalleşebilir, eşya yapabilir ve hatta romantik ilişkiler geliştirip çocuk sahibi olabilirsiniz. Çiftçilik ve simülasyon özelliklerinin yanı sıra, Minecraft ve Terraria'da olduğu gibi basit dövüşlerin gerektiği bölümler de yer alıyor.

Oyunda saat de önemli bir yer kaplıyor, zira köydeki herkes ona göre hareket ediyor. Her NPC'nin her mevsim ve her gün değişen belli ziyaret rotaları ve işleri bulunuyor ve dükkanlar da belli saatte açılıp kapanıyor. Çiftçiliğin yanı sıra balıkçılık, madencilik, keşif gibi faaliyetler de yapılıyor.