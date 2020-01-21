Bir dönemler Facebook’u kasıp kavuran efsane FarmVille, dönemin en eğlenceli çiftlik oyunuydu. Gün geçtikçe mobil oyun teknolojisi gelişti ve FarmVille benzeri Hay Day ve Bizim Çiftlik Sahil gibi birçok sürükleyici çiftlik kurma oyunu ile tanıştık. Bu listemizde sizlere FarmVille benzeri çiftlik oyunlarını listeliyoruz.

Facebook’un tekel olduğu, yani en popüler sosyal medya mecrası olduğu dönemlerde hemen hemen herkesin oynadığı bazı Facebook oyunları vardı. FarmVille, bu oyunların en popülerlerindendi. Yeni bir akım başlatan oyun, mobil dünyada da pek çok şirkete örnek oldu. Çiftlik oyunlarının sayısı her geçen gün arttı

Biz de Android ve iOS cihazlarınızda oynayabileceğiniz FarmVille, Hay Day ve Bizim Çiftlik Sahil benzeri oyunların bir listesini çıkardık. Listemizdeki oyunların tamamı ücretsiz ve bazılarını çevrimdışı iken bile oynayabiliyorsunuz. Lafı fazla dolandırmadan önce listemize geçelim (Bu içerikteki çiftlik oyunları tamamen eğlence amaçlıdır).

FarmVille’in yerini alan mobil çiftlik oyunları:

Bizim Çiftlik Sahil:

Yapımcı: Century Game

Puan: 4,4 yıldız

Boyut: 85 MB (Cihaza göre değişir)

Bizim Çiftlik Sahil'de, çiftliğinizde yapabileceğiniz birçok görev var ve hiçbir zaman sıkılmıyorsunuz. Çiftliğinizdeki Zeytingöz gibi hayvanların bakımını yaparak, ekinleri büyüterek güzel kârlar karşılığında onları markette satabilirsiniz. Sahilde kendi geminizi tasarlayabilir ve ticaret yapabilirsiniz.

Bizim Çiftlik Sahil Android ve iPhone (iOS):

Green Farm 3:

Yapımcı: Gameloft SE

Puan: 4,2 yıldız

Boyut: 14 MB

Oyunda amcanızdan miras kalan malikaneyi eski şanına kavuşturmak için bir seri görev tamamlıyorsunuz. Oyundaki amacınız en ünlü çiftçi olmak için çiftliğinizi, arkadaşlarının ve komşularının yardımıyla yönetmelisiniz.

Green Farm 3 Android ve iPhone (iOS):

Hay Day:

Yapımcı: Supercell

Puan: 4,5 yıldız

Boyut: 134 MB

Hay Day, bir mobil oyun için oldukça sinematik ve iddialı bir yapıya sahip. Simülasyon oyunlarını seviyorsanız Hay Day sizi görsel olarak tatmin edecektir. Oyundaki topraklar çok verimli, komşular yardımsever ve hayvanlar da pek bir neşeli ve esprilidir. Eğlenceli, renkli grafik tasarımları Hay Day, ilgi çekici bir oyun.

Hay Day Android ve iPhone (iOS):

FarmVille 2:

Yapımcı: Zynga

Puan: 4,4 yıldız

Boyut: 107 MB

Çiftçilik, arkadaşlar ve eğlence dolu bir dünyaya kaçmanızı sağlayan efsane oyun FarmVille’de nadir ürünleri toplamak ve yeni tarifleri yapmak için çiftlik maceralarına çıkıyorsunuz. Hayvanlar yetiştirip çiftliğinizi arkadaşlarınızla birlikte büyütüyorsunuz. FarmVille'i her zaman ve her yerde internetiniz olmadan da oynayabiliyorsunuz.

FarmVille 2 Android ve iPhone (iOS):

Farm Story:

Yapımcı: TeamLava Games

Puan: 4,1 yıldız

Boyut: 18 MB

Farm Story’de 150’den fazla meyve, sebze ve çiçek ekebiliyorsunuz. Çiftliğinizi ağaçlar, çitler ve yerleşkeler ile dekore edebiliyorsunuz. Komşularınızı da ziyaret edip onların çiftliklerini de görebilirsiniz. Oyunda basit bir kullanıma sahip olan bir arayüz bulunmakta. Ayrıca oyunun en güzel yanı da ücretsiz olması.

Farm Story Android ve iPhone (iOS):

Let’s Farm

Yapımcı: Playday Games

Puan: 4,4 yıldız

Boyut: 55 MB

100’den fazla ülkeden en fazla oynanan 5 çiftlik oyunundan biri olan Let’s Farm, ücretsiz bir oyun ancak içerisinde oyun içi satın alımlar da bulunuyor. Dünyanın dört bir yanındaki diğer çiftçilerle ticaret yapıp zorlu görevleri tamamlayarak oyunda ilerleme kaydediyorsunuz.

Let’s Farm Android ve iPhone (iOS):

Happy Town Farm

Yapımcı: Genera Games

Puan: 4,3 yıldız

Boyut: 83 MB

Vadide bir köy inşa edin, hasatı seçin, sevimli hayvanları besleyin ve tarım arazilerini geliştirmek için arkadaşlarınızla ​​ticaret yapın. Kendi kasabanızı tasarlayın, yeni tarifler hazırlayın, komşularınıza ekinlerinde yardımcı olun ve harika bir çiftçilik hikayesinin tadını çıkarın.

Saman, yemyeşil meyve, bitki veya sebze yetiştirirken sahil çiftliği köyünün sakinliğini yaşayın. Bahçeleri özelleştirin, nehri bir buharlı botla keşfedin, neredeyse bir madenden elmasları alın ve küçük kasabayı genişletin.

Happy Town Farm Android ve iPhone (iOS):

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