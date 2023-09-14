Starfield, NVIDIA'nın bulut oyun servisi GeForce NOW'a eklendi. Oyuncular artık bu oyunu en yüksek kalitede oynayabilecekler. Tabi bunun için güçlü bir internet erişimine sahip olunması gerekiyor...

Yılın en çok beklenen video oyunlarından Starfield ile ilgili dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Uzay temalı yapım, NVIDIA'nın bulut oyun platformu GeForce NOW'a eklendi. Böylelikle Starfield'ın oynanabileceği yeni bir mecra daha oluşmuş oldu. Oyuncular, ücretli paket satın alarak veya NVIDIA GeForce NOW için sunulan ücretsiz deneme paketi ile Starfield'ın neler sunduğunu deneyimleme imkânı yaşayacaklar.

Bethesda'nın beğenilen oyunu, PC'ler için oldukça yüksek sistem gereksinimlerine sahip. Bununla uğraşmak istemeyen kullanıcı, NVIDIA'nın bulut oyun sistemini kullanarak Starfield oynayabilecek. Tabi en iyi deneyimi yaşamak için mümkün olan en iyi internet erişimine sahip olunması gerekecek.

PC sürümünü satın almaktan daha ucuza mâl olacak!

Starfield'ın en uygun fiyatlı PC sürümü 899,00 TL karşılığında satın alınabiliyor. NVIDIA GeForce NOW abonelik paketleri ise 244 TL'den başlayıp 2.100 TL'ye kadar çıkıyor. Bunu göz önünde bulundurduğumuzda, Starfield'ı NVIDIA GeForce NOW'dan oynamanın daha avantajlı olacağını söylemek gerekiyor. Starfield yerine 589 TL karşılığında üç aylık paket satın almak, en azından 3 ay boyunca Starfield ile birlikte NVIDIA GeForce NOW'daki diğer oyunlara da ulaşmanızı sağlayacak.

Şunu da belirtmekte fayda var. Eğer süre takıntınız yoksa ve her 30 dakikada bir oturumun kapatılmasına razıysanız, NVIDIA GeForce NOW Basic paketini ücretsiz olarak da kullanabilirsiniz. Öte yandan; Basic pakette RTX gibi özelliklerin bulunmadığını belirtelim. Görüntü kalitesi de bir nebze düşük olacaktır.

Starfield'da Türkiye'nin nasıl göründüğünü merak ediyorsanız: