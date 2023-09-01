Starfield’da Türkiye ve Dünya Nasıl Gözüküyor? [Video]

İçerik üreticisi Özgür Eroğlu, Starfield'da Dünya ile Türkiye'nin nasıl göründüğünü inceledi. Bethesda'nın kurgusuna göre 2330 yılında, gezegenimizden ve Türkiye'den eser bile kalmayacak.

Yılın en çok beklenen oyunlarından Starfield, bugün nihayet erken erişime açıldı. Oyuncular, ilk saatlerde sorunlar yaşamış olsalar da artık Starfield evrenine giriş yapmış durumdalar. Hal böyle olunca oyundan ilk detaylar da gelmeye başladı.

Starfield, uzay temalı bir oyun. Oyunda 2330 yılına gidiyor ve Güneş Sistemi'nin bile dışında olan bir gezegende yaşamaya başlıyoruz. Peki o tarihlerde Dünya, hatta Türkiye nasıl görünürdü hiç merak ettiniz mi? Starfield'ı erken erişim kapsamında oynayan Türk YouTuber Özgür Eroğlu, Starfield'dan hem Dünya'ya hem de Türkiye'ye bakış attı. Gelin bu ilginç deneyime hep birlikte şahitlik edelim.

Starfield evreninde, bugün üzerinde yaşadığımız gezegenden eser yok

Bethesda'nın Starfield evrenindeki öngörüsü, 2330 yılında Dünya diye bir gezegenin teknik olarak kalmayacağını gözler önüne seriyor. Yukarıdaki ekran görüntüsüne bakacak olursanız, gezegenimiz yaşanabilir olmaktan çıkmış durumda. Starfield evrenine göre Dünya, o yıllar geldiğinde genel olarak tozla kaplı olacak. Tabi bunların tamamen hayal ürünü olduğunu söyleyelim. Bethesda'nın yaptığı şeyin sadece kurgu olduğunu unutmayın.

Peki ya Türkiye?

Özgür Eroğlu, Starfield'da bugün Ankara, Eskişehir ve Bolu arasına denk gelen bir bölgeye iniş yaptı. Yukarıdaki ekran görüntüsü o bölgeye ait. Görebileceğiniz üzere, diğer yerler gibi Türkiye'den de eser kalmamış durumda. YouTuber'ın iniş yaptığı bölgede hava sıcaklığı -1 santigrat derece görünürken, oksijen seviyesinin tamamen sıfıra düştüğünü görüyoruz. Bunun doğal bir sonucu olarak 2330 yılında ülkemiz, ucu bucağı olmayan bir çöle dönüşmüş durumda.

Diğer ülkeler de Türkiye'den farklı bir durumda değil!

YouTuber, Türkiye'yi gezdikten sonra İtalya ile ABD'ye de yolculuk yaptı. Paylaşılan videoda, Bethesda'nın sadece Türkiye'yi çölleştirmediğini görüyoruz. Türkiye gibi ABD ile İtalya da tamamen çöl. Aslında bu çok da şaşıracağımız bir şey değil çünkü Starfield'ın hikâyesi zaten insanların Dünya'yı terk etmeleri üzerine kurulu. Artık o yıllardan önce her ne olduysa Dünya üzerindeki tüm yerleşim yerleri yok olmuş durumda.

Starfield'dan Dünya ile Türkiye'nin nasıl göründüğünü anlatan videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz:

Starfield ile ilgili detaylı bilgi için: