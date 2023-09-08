Geçtiğimiz günlerde yayınlanan Starfield için Türkçe yama oluşturuldu. Henüz beta aşamada olan yama, ana hikâyedeki diyaloglar ile arayüzü Türkçe hale getiriyor.

Yılın en çok konuşulan oyunlarından bir tanesi olan Starfield ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Geçmişte pek çok popüler oyun için Türkçe çeviri yapan "Anonymous Çeviri" ekibi, Starfield'ı Türkçe hale getiren yamayı tüm oyuncuların beğenisine sundu. Henüz beta aşamada olan yama, oyunculara Türkçe Starfield deneyimi sunacak.

Anonymous Çeviri tarafından yapılan açıklamalara baktığımızda, Türkçe yamanın henüz tamamlanmadığını görüyoruz. Ekip, şu an için sadece ana hikâyedeki diyaloglar ile arayüz için çeviri çalışması yapıldığını, sürecin devam ettiğini açıkladı. Ve evet, Türkçe yama beta aşamada olması nedeniyle düzgün bir şekilde çalışmayabilir. Ancak yine de bir şans vermek isteyen oyuncular, bu yamayı an itibarıyla deneyimleyebiliyorlar.

Starfield Türkçe yaması ücretsiz değil!

Anonymous Çeviri, aylık abonelik sistemiyle hizmet veriyor. Yani Starfield'ın Türkçe yamasına ulaşmak isteyen oyuncuların aylık 85,5 TL karşılığında Anonymous Çeviri'ye abone olmaları ve daha sonra Türkçe yamayı indirmeleri gerekiyor. Bu arada; aboneliği başlattıktan sonra Starfield'ın Türkçe yamasını bir kez kütüphanenize eklemeniz yeterli. Ay sonunda aboneliği yenilemeseniz bile Türkçe yamaya erişim sağlayabileceksiniz. Bunun sadece Starfield için değil, Anonymous Çeviri tarafından Türkçe yaması oluşturulan diğer oyunlar için de geçerli olduğunu söyleyelim. Ancak Anonymous Çeviri'nin Türkçe yama için yayınladığı güncellemeleri indirmek için aboneliğinizin devam etmesi gerekecek.

Starfield Türkçe yama sayfasına yapılan yorumlara baktığımızda, yamayı deneyimleyen oyuncuların bulunduklarını ve ufak tefek sorunlar yaşamış olsalar da oyunu Türkçe hale getirmeyi başardıklarını görüyoruz. Ekip, tüm sorunları çözecek kararlı sürümün birkaç ay sonra geleceğini belirtiyor. Bu arada; Starfield Türkçe yamasının oyunun tüm sürümleri için kullanılabildiğini belirtelim. Game Pass aboneleri bile bu yama ile oyunu Türkçe yapabilecekler.

Starfield Türkçe yaması için buradaki bağlantıya göz atabilirsiniz.

Starfield'da Türkiye ile Dünya'nın nasıl göründüğünü merak ediyorsanız: