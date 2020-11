Statik IP Nedir, Dinamik IP ile Arasındaki Farklar Neler?

İnternete bağlanabilen her cihazın çevrimiçi kimliği olarak tanımlayabileceğimiz IP adresleri de kendi içerisinde statik IP ve dinamik IP olarak ikiye ayrılıyorlar. Dinamik IP nedir, statik IP nedir, ne işe yarar, farkları nelerdir gibi merak edilen soruların yanıtlarını öğrenerek IP adresiniz üzerinde tam kontrol sağlayabilirsiniz.

İnternete bağlanan her cihazın, her sunucunun, her internet sitesinin bir IP adresi vardır. Sayılardan oluşan, karmaşık bir yapı olan IP adresleri DNS sunucuları sayesinde bildiğimiz anlamdaki internet sitesi isimlerine dönüşür. Kullanıcıların cihazlarında ise statik ve dinamik IP olmak üzere iki tür farklı adres bulunur. Peki; dinamik ve statik IP nedir, ne işe yarar, aralarında ne gibi farklar var?

Dinamik ve statik IP nedir sorusunun yanıtı kısa birkaç cümle ile verilebilir ancak aralarındaki farkları görmek için detaylı incelemeler yapmak gerekiyor. Çünkü her cihaz, her IP adresi ile çalışmıyor. Dinamik IP nedir, statik IP nedir, ne işe yarar ve aralarındaki farklar nelerdir gibi soruların yanıtlarını öğrendiğiniz zaman kendi IP adresiniz üzerinde tam kontrol sağlayabilir ve dilediğiniz değişiklikleri gerçekleştirebilirsiniz.

Statik IP nedir?

Statik IP, internete bağlanan cihazın değişmeyen IP adresidir. Cihaz artık kullanılmayana ya da köklü bir ağ düzenlemesi yapılana kadar statik IP adresi aynı kalacaktır. Sunucu gibi önemli ekipman ve cihazlar kendine özel bir statik IP adresine sahiptirler.

Statik IP adresleri genel olarak internet servis sağlayıcılar tarafından atanır ve sağlayıcı ile yaptığınız sözleşme üzerinde açıkça belirtilir. IPv4 ve IPv6 adresleri arasından IPv4, statik IP için kullanılan adrestir. IPv4 üzerinde bulunan statik IP adresi kalıcıdır, değiştirilemez.

Dinamik IP nedir?

Dinamik IP, adı üzerinde internete bağlanan cihazın değiştirilebilir IP adresidir. Dinamik IP adresleri DHCP sunucuları tarafından cihazlara atanır. Statik IP dolaşım için yeterli gelmediği için dinamik IP atanır. Örnek vermek gerekirse bir otelin tek bir statik IP adresi varken; odalarda bulunan farklı cihaz ve aygıtların her birinin farklı bir dinamik IP adresi olabilir.

Statik IP ve Dinamik IP arasındaki farklar:

Yapılandırma kolaylığı

Sunucu barındırma

Uzaktan erişim kolaylığı

İletişim güvenilirliği

Fiziksel konum eşleşmeleri

Tehditlere açık olma durumu

Fiziki tehditlere açık olma durumu

IP adres kullanımı

Bağlantı kesinti sorunları

Maliyet

Yapılandırma kolaylığı:

Statik IP adreslerinin kurulum ve yönetim işlemleri DNS sunucuları tarafından son derece kolay bir şekilde otomatik olarak gerçekleştirilir. Dinamik IP adreslerinin yapılandırma işlemleri ise DHCP sunucuları tarafından otomatik olarak gerçekleştirilir. Yani cihazın sahip olacağı bir sonraki kullanılabilir dinamik IP adresi sunucu tarafından atanır.

Sunucu barındırma:

Eğer bir internet sitesi sunucunuz ya da e-posta sistemi sunucunuz varsa bu sunucuları statik IP ile desteklemeniz bağlantıların kararlılığı açısından son derece önemlidir. Sunucularınıza bağlanmak isteyen kullanıcıların, DNS aracılığıyla sizin sunucularınıza yönlendirilmesi statik IP ile çok daha hızlı ve güvenli olacaktır. Dinamik IP adreslerinin sunduğu hizmet ise bu konuda yetersiz kalacaktır.

Uzaktan erişim kolaylığı:

Statik IP adresine sahip bir cihaza farklı bir VPN ağı ya da farklı bir uzaktan erişim programı ile kolayca erişim imkanınız var ancak dinamik IP bu konuda başarılı bir sonuç vermiyor. Genel olarak herkes tarafından kullanılan uzaktan erişim programlarının dinamik IP adreslerine erişme konusunda sorun yaşadığı, erişse bile bağlantı sırasında farklı sorunların ortaya çıktığı biliniyor.

İletişim güvenilirliği:

Kısaca VoIP olarak adlandırılan internet üzerinden ses protokolü konusunda statik IP sistemi bir adım öndedir. Özellikle günümüzde sık sık kullanılan çevrimiçi görüntülü ve sesli görüşmeler sırasında statik IP adresleri arasında yapılan görüşmelerin kesintisiz olduğu ve kararlı bir bağlantı sunduğu görülmüştür. Dinamik IP adresleri ile bu konuda bazı sorunlar yaşamanız son derece olasıdır.

Fiziksel konum eşleşmeleri:

Statik IP adresleri sabit ve değiştirilemez olduğu için bulunduğunuz konum ile eşleşebilir ve bu durumun avantajlarını yaşayabilirsiniz. Dinamik IP adresleri ise kolaylıkla değiştirilebildikleri için bulunduğunuz konum ile hiçbir eşleşme yapamaz. Her iki durumun da birbirine göre olumlu ve olumsuz yanları vardır. Ancak konum ve IP eşleşmesinin sorun yaratan durumlara neden olabileceği biliniyor.

Tehditlere açık olma durumu:

Statik IP sabit bir adres olduğu için olası tüm çevrimiçi tehditlere açıktır. Yapılan bir çevrimiçi saldırı direkt olarak hedefi bulacaktır çünkü statik IP her zaman aynı noktadadır. Dinamik IP adresinde ise bu durum tamamen ters bir tepki gösteriyor. Yapılan bir saldırıda dinamik IP üzerinden hedefin bulunması son derece zordur. Bir saldırı olsa bile dinamik IP adresi takip edilerek asıl hedefe ulaşılması zaman alacaktır.

Fiziki tehditlere açık olma durumu:

Çevrimiçi tehditleri bir kenara bıraksak bile statik IP ile konum eşleşmesi sonucu direkt olarak nerede olduğunuz kolayca tespit edilebilir. Dinamik IP adresinde ise konum ve IP eşleşmesi gerçekleşmediği için olası hiçbir durumda kolay kolay fiziki konumunuz tespit edilemeyecektir. Ancak unutmamak gerekiyor, imkansız diye bir şey yoktur.

IP adres kullanımı:

Dinamik IP adresleri otomatik olarak yenilenebilir, değiştirilebilir ve tekrar tekrar kullanılabilir durumdayken statik IP adresleri sabit ve değiştirilemezdir. Aynı ağa, sunucuya bağlanmak için yeni bir cihaz aldığınız zaman eski dinamik IP adresinizi silmeniz gerekmez; otomatik olarak yeni bir dinamik IP adresi atanır ya da eski olan yeni cihaza aktarılarak kullanıma devam edilir.

Bağlantı kesinti sorunları:

Dinamik IP adresleri DHCP sunucuları tarafından otomatik olarak atanır. Ancak sık olmamakla birlikte IP adresi atama konusunda gecikmeler yaşanabilir. Bu durum, bağlantı sırasında kasma, donma ve gecikme gibi sorunlara neden olabilmektedir. Statik IP ile kurulan bağlantılar ise genel olarak kararlı bir bağlantı hizmeti sunacaktır.

Maliyet:

Statik IP adresleri internet servis sağlayıcınız tarafından atanır ve sözleşmede açık bir şekilde yazar. Ancak bazı durumlarda internet servis sağlayıcıları atadıkları statik IP adresleri için fazladan ücret almaktadırlar. Dinamik IP adreslerinde ise böyle bir durum söz konusu değildir. İnternet servis sağlayıcınızın statik IP adresi için fazla ücret alıp almadığını anlaşma yapmadan önce öğrenebilirsiniz.

İnternete bağlanan her cihazda, sunucularda, internet sitelerinde bulunan IP adresi türleri olan dinamik ve statik IP nedir, ne işe yarar, aralarındaki farklar nelerdir gibi soruları detaylarıyla yanıtladık. Söz konusu farkları bilerek maliyetten tasarruf edebilir, bağlantı sırasında oluşacak sorunları ortadan kaldırabilir ve size en uygun IP adresini kullanabilirsiniz.