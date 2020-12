Bu Yıl Steam'de En Çok Oynanan 10 Popüler Online Oyun

Steam, rakiplerinin sayısı artsa da PC dünyasının en büyük oyun platformu. Hal böyle olunca özellikle online oyunlardaki anlık oyuncu sayısı astronomik rakamlara ulaşıyor. Hele bir de işin içine evlere kapandığımız pandemi girince, 2020'de online oyunlar hem kendi hem de Steam rekorlarını kırıyorlar.

Oyun dünyasının en büyük platformu olan Steam, her yıl milyonlarca oyuncuyu bir araya getiriyor ve oyunculara sayısız oyun ile hizmet veriyor. Ücretli ve ücretsiz birçok kendini kanıtlamış popüler oyunun bulunduğu Steam’de anlık oyuncu sayıları, bazen şaşırtıcı derecede yüksek olabiliyor. Fakat 2020 yılı genel olarak evde geçmiş olmasına rağmen, anlık oyuncu sayılarında gözle görülür bir düşüş gözlemleniyor.

Steam’de en çok oynanan oyunlar listesine baktığımızda, ücretsiz oyunların ilk sıraları her zamanki gibi elden bırakmadığını görüyoruz. Hazırsanız 2020 yılı boyunca Steam üzerinde en çok oyuncu sayısına ulaşan ve en çok oynanan oyunlara yakından bir göz atalım.

2020 yılında Steam’de en çok oynanan oyunlar:

Counter-Strike: Global Offensive

DOTA 2

PlayerUnkown’s Battlegrounds

Destiny 2

Among Us

Grand Theft Auto V

Team Fortress 2

Apex Legends

ARK: Survival Evolved

Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege

Son zamanların en hızlı yükselen online FPS oyunu: Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege

En yüksek eş zamanlı oyuncu sayısı: 54.460

Hem edebiyat hem de oyun dünyasında efsane hâline gelmiş Tom Clancy’nin bizlere kazandırdığı yegane oyun Rainbow Six: Siege, Steam en çok oynanan oyunlar listesine 54 bin oyuncuyla son sıradan giriyor. FPS oyunları arasında hâlâ popülerliğini koruyan Rainbow Six: Siege, yine ne bu popülerliğin bir kısmını kaybetmiş gibi görünüyor.

Piyasadaki en iyi hayatta kalma temalı yapımlardan: ARK: Survival Evolved

En yüksek eş zamanlı oyuncu sayısı: 55.390

En çok oynanan oyunlar listesinde karşımıza çıkan ilk sürpriz oyun, anlık oyuncu sayısında yaklaşık 1.000 oyuncu farkla Rainbow Six: Siege’ı geçen ARK oluyor. Fantastik öğelere sahip bir hayatta kalma oyunu olan ARK: Survival Evolved, gerçeğe yakın hayatta kalma deneyimini yaşatan nadir oyunlardan biri olarak karşımıza çıkıyor.

Tekniğin ön plana çıktığı rekabetçi bir FPS: Apex Legends

En yüksek eş zamanlı oyuncu sayısı: 71.270

2019 yılında çıkan ve FPS türünde en çok sevilen rekabetçi oyunlardan biri hâline gelen Apex Legends, Steam basamaklarını kararlı adımlarla tırmanmaya devam ediyor. Tabii bu popülerlikte Apex’in ücretsiz olmasının da payı var. Aksi takdirde CS: GO, Destiny 2, Fortnite ve benzeri battle royale nişancı oyunları ile baş etmesi gerçekten zor bir hâl alırdı.

Yılların eskitemediği tanıdık bir yüz: Team Fortress 2

En yüksek eş zamanlı oyuncu sayısı: 74.370

Uzun yıllardır oyun dünyasında bulunan Valve çıkışlı Team Fortress 2, geçen bunca yılın ardından hâlâ güncelliğini ve popülerliğini korumayı başarıyor. Bu başarının sırrı ise Team Fortress’in diğer nişancı battle royale oyunlara göre daha farklı ve özgür olması. Ateş püskürtücü dâhil birçok ilginç silahın da oyunda bulunması, Team Fortress 2’yi eğlenceli kılan detaylardan.

Bir oyundan daha fazlası olup yaşam tarzı sunan Grand Theft Auto V (Online):

En yüksek eş zamanlı oyuncu sayısı: 87.840

Oyun dünyasının en çok hasılat yapan oyunu, herkesin adını bir kez duyduğu Rockstar’ın ve çağımızın efsanesi Grand Theft Auto V, bu sene en çok oynanan oyunlar listesinde yerini Among Us’a kaptırıyor. Yine de hâlâ azımsanmayacak derecede anlık oyuncu sayılarına ulaşan GTA V, Rockstar’a daha uzun yıllar servet kazandıracak gibi duruyor. Tabii GTA VI’nın çıkışıyla her şey tersine dönebilir. Rockstar yakın zamanda GTA V’ten sıkılıp yeni oyun için kolları sıvayacak mı? Hep beraber ilerleyen zamanlarda öğrenebileceğiz.

2020'nin bir nebze de olsa hızlı geçmesini sağlayan Among Us:

En yüksek eş zamanlı oyuncu sayısı: 90.270

Çıkışının üzerinden belirli bir süre geçtikten sonra birden patlayan Among Us, hepimizin aşina olduğu ve oyun dünyasında yıllardır aslında örneklerinin bulunduğu bir temele dayanıyor. Kimilerinin Vampir-Köylü olarak bildiği sıkça arkadaş grupları arasında oynanan sosyal çıkarım oyunlarının mantığını temel alan Among Us, Town of Salem gibi bu tarzın atası sayılabilecek oyunların daha önce hiç yakalayamadığı bir başarıyı yakalıyor.

Bunun ana sebeplerinden biri de Among Us’ın oyuncuyu uğraştırmadan direkt olarak arkadaşlarıyla oyun oynamasını ve tabiri caizse deli gibi eğlenmesini mümkün kılması olarak değerlendirilebilir.

Sonradan ücretsiz olup Steam'in kalesi haline gelen Destiny 2:

En yüksek eş zamanlı oyuncu sayısı: 93.840

Steam’in CS:GO ile birlikte yıkılmaz kalelerinden biri olan Destiny 2, emin adımlarla popülerliğini korumaya ve arttırmaya devam eden ücretsiz FPS oyunlarından biri. 2017 yılında PlayStation 4, Xbox One ve PC için çıkan Destiny 2, aslında oynaması ücretli bir oyundu.

Fakat 2019 yılında Steam radikal bir karar alarak oyunu ücretsiz hâle getirdi. Bu hamlenin meyvelerini bu sene de görebiliyoruz. Zira Destiny 2’nin ücretsiz olması Steam’e yüzbinlerce ekstra oyuncu ve binlerce ekstra anlık oyuncu kazandırmış oluyor.

Battle Royale türünün en büyük temsilcisi: PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG)

En yüksek eş zamanlı oyuncu sayısı: 190.470

Destiny 2’nin 90 binlerdeki anlık oyuncu sayısını 2 katından fazla katlayarak ilk üçe giren PlayerUnknows’s Battlegrounds, aynı zamanda Steam’in en çok oynanan ve 100 bin anlık oyuncu barajını aşan tek ücretli oyun oluyor. PUBG’nin ne olduğunu artık hepimiz biliyoruz. Her ne kadar hileler, ara ara gelen güncellemeler ve benzeri teknik aksaklıklar oyuncuları sinirlendirip oyunun puanını düşürse de yine de oyuncuların PUBG’den bir türlü vazgeçemediğini görüyoruz. Fakat yine de 2019 yılında 1 milyonun üzerinde anlık oyuncuya ulaşan PUBG’nin, 2020 yılında çok büyük anlık oyuncu kaybı yaşadığı görülebiliyor.

Hardcore MOBA oyuncularının toplanma yeri: DOTA 2

En yüksek eş zamanlı oyuncu sayısı: 418.280

Warcraft III’ün tek oyunculu modu The Frozen Throne üzerinde bir harita olan DOTA, neredeyse 20 yıldır popülerliğini korumayı başaran yegane oyunlardan biri. 2013 yılında DOTA 2 adıyla resmi sürümünü kazanan ve Steam’de boy gösteren oyun, o dönemden itibaren popülerliğini çığ gibi büyütmeye devam ediyor.

Her ne kadar yeni nesil tarafından LoL kadar tercih edilmese de DOTA 2 hâlâ anlık olarak dile kolay 418 bin oyuncu sayılarını görmeyi başarıyor. Yine de PUBG ve diğer oyunlarda olduğu gibi 2019 yılında 1 milyon anlık oyuncu sayısını geçen DOTA 2 de anlık oyuncularının birçoğunu kaybetmiş durumda.

...ve tabii ki de bir efsane: Counter-Strike: Global Offensive

En yüksek eş zamanlı oyuncu sayısı: 665.530

2019 yılındaki eş zamanlı oyuncu sayısının 2020 yılında biraz gerisinde kalan CS:GO, yine de ilk sıraya oturmayı başarıyor. Özellikle PUBG’nin ve DOTA 2’nin çok büyük miktarda anlık ve genel oyuncu kaybetmesiyle ilk sıraya yerleşen CS:GO, anlık oyuncu sayısıyla da en kararlı durum sergileyen oyunların başında geliyor.

Gariptir ki 2020 yılının pandemi ve karantina ile geçiyor olmasına rağmen, Steam üzerinde bulunan anlık oyuncu sayılarında gözle görülür ağır düşüşler gözlemleniyor. Bunun en büyük sebeplerinden biri de Epic Games’in yıl boyu verdiği ücretsiz oyunlar ve yaptığı kampanyalar olarak değerlendirilebilir. Sizler Steam üzerinden en çok hangi oyunları oynuyorsunuz?