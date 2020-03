Eve Kapananlar İçin 14 Kaliteli ve Ücretsiz Oyun

Yeni tip koronavirüs SARS-CoV-2'nin neden olduğu COVID-2019 ha hastalığı sebebiyle, imkanlarımız dahilinde evlerimize kapandık. Biz de çok tedbirli olmamız gereken bu zamanı daha katlanılabilir bir hâle getirmek için ücretsiz bazı oyunları bir araya getirdik.

Dünyayı etkisi altında alan koronavirüs salgını sonucunda imkanlarımızın izin verdiği ölçüde evlerimize kapandık. Zamanın yavaşladığı kişisel karantina günlerinde, zihnimizi de zaman zaman izole etmemiz gerekiyor. Bunun en basit yolu da eğlenceye başvurmak, film ve dizi izlemek, kitap okumak ya da oyun oynamak.

Biz de evde geçirdiğiniz zamanı daha da eğlenceli kılacak oyunları bir araya getirmek istedik. Üstelik listedeki oyunların tamamı ücretsiz ve çoğu az bilinen yapımlardan oluşuyor. İlginizi çeken oyuna başlamak için başlığa tıklayabilirsiniz, şimdiden iyi eğlenceler.

İzolasyon günleri için ücretsiz bilgisayar oyunları:

Çıkış tarihi: 5 Aralık 2017

Geliştirici: Six Foot, YAGER

Dreadnought, ilk çıkışını kapalı beta süreci ardından Playstation 4’e yaptı. Daha sonrasında ise 14 Ekim 2018 tarihinde PC platformu için de piyasaya sürüldü. Oyundaki amacımız kaptanı olduğumuz uzay gemisini dış tehditlere karşı savunmak.

Birden fazla uzay gemisini seçip oyuna başlayabiliyoruz. Her geminin boyut ve hız gibi farklı parametrelerde avantajları ve dezavantajları var. Kendi oyun tarzımıza uygun gemiyi bulduktan sonra uzaya hükmetmek için için yola çıkıyor.

Çıkış tarihi: 12 Kasım 2013

Geliştirici: Wargaming, Lesta Studio

Worlds of Warplanes her ne kadar ilk çıkışını 2013 yılında yapmış olsa da Ekim 2017’de World of Warplanes 2.0 ismiyle bir çıkış daha yaparak çok daha kapsamlı bir oyun hâline geldi. Oyuncu sayısı da bu güncellemeden sonra bir hayli arttı.

Oyunda Almanya, Sovyetler Birliği ve ABD gibi II. Dünya Savaşı taraflarına ait 100’ün üzerinde hava aracı var. Uçaklar kendi içlerinde yapılarına göre farklı türlere ayrılıyor. Oyunculara da II. Dünya Savaşı atmosferine uçak savaşıyla katılmak düşüyor.

Çıkış tarihi: 25 Ekim 2016

Geliştirici: CD Projekt, CD Projekt RED

Efsane The Witcher serisinden türemiş bir kart oyunu. Kitaplarda da yer alan Gwent, The Witcher 3 oyunuyla birlikte oldukça popüler bir yer kazandı. CD Projekt de bu potansiyeli görmüş olacak ki ücretsiz ve tamamıyla Gwent odaklı bir oyun piyasaya çıkardı.

Gwent oyununun mantığından da bahsedelim. Oyun iki kişi arasında oynanıyor. Her oyun 3 turdan oluşuyor. İki oyuncu da her tur birer kart oynayabiliyor. Kartlar Witcher serisinde bulunan farklı ülkelere ait karakterlerden oluşuyor. Her ülkenin liderinin kendisine has bir gücü var. Oyun sırasında askerî birliklerin ve liderlerin güçlerini kullanarak karşı tarafı alt etmeye çalışıyoruz.

Çıkış tarihi: 9 Temmuz 2015

Geliştirici: Trion Worlds

Trove ilk olarak 2013 yılında Alpha sürümüyle ortaya çıktı. Sonrasında kapalı beta ve açık beta gibi testlerden geçip 2015 yılında Windows’a, 2016 yılında ise PS4 ve Xbox One platformlarına tam çıkışını yaptı.

Oyunda her oyuncu farklı bir sınıftan karakter seçebiliyor. Karakter için gerekli eğitim tamamlandıktan sonra “Hub” ismi verilen bir bölgeye gönderiliyor. Bu bölgede farklı oyun içi dünyalara kapı görevi gören portallar var. Her bir portalın içinden geçebilmek için belli bir güç gerekiyor.

Çıkış tarihi: 21 Mayıs 2019

Geliştirici: Phoenix Labs, Iron Galaxy

Dauntless 2018 Mayıs ayında Windows için beta sürecine başlayıp, ardından 21 Mayıs 2019’da erken erişim sürümüyle oyuncuların karşısına çıktı. PS4 ve Xbox One platformlarına 26 Eylül 2019’da çıkış yapan oyun, 10 Aralık 2019’da ise Nintendo Switch oyun konsolunda boy göstermeye başladı.

Oyun büyük bir felaket ardından sona doğru sürüklenen bir dünyada geçiyor. Bu dünyada Behemot adı verilen yaratıklar var. Oyuncular da Behemotları avlayan bir toplumun bireylerini canlandırıyor.

Çıkış tarihi: 25 Mart 2013

Geliştirici: Digital Extremes, Panic Button Games

Warframe oynaması ücretsiz oyunlar arasında en çok saygıyı hak eden yapımlar arasında. Oyun çıkışını yaptığı ilk günden beri ücretsiz. Ayrıca diğer ücretsiz oyunlar gibi düşük bütçelerle değil, iddialı bir ekip tarafından geliştiriliyor. Geliştirici ekip bununla da kalmayıp oyunu düzenli olarak güncelliyor.

Warframe içerisinde nişancı, rol yapma ve gizlilik türlerini barındırıyor. Her oyuncu dilediği şekilde bir Tenno karakteri oluşturuyor. Oyunun ismi ise bu karakterlerin giydiği zırhtan geliyor. Warframe zırhı aynı zamanda karakterlere özel güçler kazandırarak savaş sırasında avantaj sağlıyor.

Çıkış tarihi: 23 Ekim 2013

Geliştirici: Grinding Gear Games

Path of Exile aksiyon ve rol yapma öğelerini birleştiren bir oyun. Açık beta sürecinden sonra Windows’a 2013 yılında çıkan oyun, 24 Ağustos 2017’de Xbox One’a ve 26 Mart 2019’da PS4’e çıktı. İkinci oyunun da 2020 yılı içerisinde çıkacağı söyleniyor.

Oyuncular kuş bakışı bir görüntüden tek bir karakteri yönetiyorlar. Kocaman bir dünyada mağaralar, zindanlar ve açık alanlar arasında mekik dokuyorlar. Tecrübe puanı kazanmak için başka karakterlerden görevler alıyorlar. Oyunun en güzel tarafı da neredeyse bütün bölgelerin her girişte yeniden dizayn edilmesi. Bu sayede oyunun yeniden oynanabilirliği bir hayli artıyor.

Çıkış tarihi: 31 Ocak 2017

Geliştirici: Hoplon Infotainment

Heavy Metal Machines, arabalarla oynanan bir MOBA oyunu. Steam üzerinden ücretsiz olarak erişilebilen oyunda, 4 adet zırhlı araçtan oluşan takımlar birbirleriyle savaşıyor. Oyundaki asıl hedef ise bir bombayı karşı takımın üssüne yerleştirebilmek.

Heavy Metal Machines her ne kadar bir MOBA oyunu olsa da mekanikleriyle bir fark yaratıyor. Çünkü oyunda kule, şerit ve minyon gibi alışılagelmiş mekanizmalar yok. Aynı zamanda diğer MOBA oyunları gibi takım savaşları için herkesin güçlenmesi beklenmiyor. Çünkü herkes zaten en güçlü seviyede başlıyor.

Çıkış tarihi: 25 Mart 2014

Geliştirici: Titan Forge Games

Smite MOBA türünü üçüncü şahıs kamerasına taşımasıyla epey dikkat çeken bir oyun olmuştu. Hatta çektiği bu dikkat zamanla oyunu Steam’e getirdi. Yükselen popülerliğiyle birkaç sene içerisinde tüm popüler oyun konsollarına çıktı.

Oyunda yönetilen karakterler ise Yunan, İskandinav, Japon gibi farklı mitolojilerde yer alan isimler. Örneğin Thor savaşçı sınfına ait bir tanrıyken, Odin tank türünde bir tanrı olarak oynanılabiliyor. Mantık olarak ise herhangi bir MOBA oyununa oldukça benzer.

Çıkış tarihi: 8 Mayıs 2018

Geliştirici: Evil Mojo Games

Paladins Unreal Engine ile geliştirilmesine rağmen gerçekçi grafiklerle değil, oldukça tatlı grafiklerle karşımıza çıkan bir FPS oyunu. Overwatch ile çok benzerlik taşıyan bu oyun, PC ve günümüzün bütün popüler konsollarında oynanabiliyor.

Oyunda “Champion” adı verilen birçok karakter var. Oyuncu bu karakterler arasından istediğini seçerek bir oyuna giriyor. Oyunun geri kalanı da buraya kadar olduğu gibi MOBA türüne oldukça benziyor. Tek fark, birinci şahıs nişancı türünde bir oyun olması.

Çıkış tarihi: 20 Kasım 2012

Geliştirici: Sony Online Entertainment

Planetside 2 devasa çok oyunculu bir birinci şahıs nişancı oyunu. 2003 yılında çıkan PlanetSide oyununun devamı niteliğinde. Oyunu yaparken kullanılan Forgelight Engine, binlerce oyuncunun aynı anda büyük boyutlu bir haritada birbirleriyle savaşmasına olanak tanıyor.

Oyun, 2003 yılında çıkan PlanetSide’ın geliştirilmiş hâli gibi. Aynı dünyayı ve toplulukları barındıran yapım, neredeyse aynı zaman diliminde geçiyor. Önceki oyunda olduğu gibi bölge kontrolü, büyük çaplı savaşlar ve kara, hava araçları bulunuyor.

Çıkış tarihi: 23 Eylül 2016

Geliştirici: Reto-Moto

Heroes & Generals birinci şahıs nişancı türüyle gerçek zamanlı strateji türünü birleştirmesiyle dikkat çekiyor. II. Dünya Savaşı zamanında geçen bu oyun, geliştiricileri tarafından klasikleşmiş devasa çok oyunculu oyunlardan sıyrılması için yapıldı.

Oyuncu ABD, Sovyetler Birliği veya Almanya ülkelerinin bir piyadesi olarak başlıyor. Oyunda ilerledikçe oyun içi parayla yeni askerler satın alabiliyor. Oyuncu seviye atladıkça farklı oyun modları, farklı askerî birlikler gibi özellikler açabiliyor.

Çıkış tarihi: 10 Mart 2020

Geliştirici: Infinity Ward, Raven Software

Call of Duty gibi bir markanın ücretsiz bir Battle Royale oyununa kavuştuğunu duymayanınız kalmamıştır. Ancak biz yine de böylesine sansasyonel bir oyunu listemize eklemeden edemedik. Oyun 10 Mart 2020 tarihinde çıkış yapmasının ardından yüksek bir hızla çok sayıda oyuncu tarafından oynanmaya başladı.

Oyun her ne kadar Modern Warfare’ın bir modu olarak görünse de aslında tek başına çalışabilen, muhtemelen de uzun yıllar boyunca piyasaya tutunabilecek bir yapım. Battle Royale öğelerini Call of Duty temasıyla çok başarılı bir şekilde birleştirdiği için kişisel izolasyon zamanında uzun saatler boyunca oynanabilir.

Böylelikle kişisel izolasyonunuz sırasında hiçbir ücret ödemeden oynayabileceğiniz ücretsiz oyunlara baktığımız yazımızın sonuna geliyoruz. Unutmayın; koronavirüs tedbirlerimizden daha güçlü olamaz. Tedbiri asla elden bırakmayın, korkmayın ve mümkün olduğu kadar evinizden çıkmamaya özen gösterin. Webtekno hepinize sağlıklı günler diler.