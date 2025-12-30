Steam, 2025'te En Çok Satılan ve İndirilen Oyunları Açıkladı

Steam, 2025 yılında en çok satan oyunları açıkladı. Listede şaşırtıcı oyunlar da bulunuyor.

Geride bıraktığımız 2025 yılında oyunseverler sayısız yeni oyun satın aldı. Tabii ki en çok tercih edilen platform da dünyanın en büyük oyun mağazası Steam’di. Peki 2025’te Steam’de en çok hangi oyunlar satıldı? Valve bünyesindeki platform, geçen yılın en çok satan oyunlarını bizlerle buluşturdu.

Steam tarafından paylaşılan liste hem ücretsiz hem de ücretli oyunları içeriyor. Liste, tamamen gelir bazında oluşturulmuş. Yani oyunlar ücretsiz olsalar bile getirdiği gelirler nedeniyle bu listeye girebilmişler. Oyunlara baktığımızda ödülleri toplayan oyunlar yerine bağımsız oyunlar gibi yapımların listeyen girebildiğini görebilliyoruz.

Steam'de 2025'te en çok satan oyunlar

Counter-Strike 2

Arc Raiders

PUBG Battlegrounds

Borderlands 4

Marvel Rivals

R.E.P.O

Monster Hunter Wilds

Apex Legends

Dota 2

Schedule 1

Call of Duty

Battlefield 6

En çok satanlar listesi için** 1 Ocak ile 1 Aralık 2025 tarihleri arasındaki satış verileri ve DLC satın alımları** dikkate alındı. CS2 gibi ücretsiz çok popüler oyunların bu listede yer alması şaşırtıcı değil. Ücretlilere baktığımızda ise ses getiren online yapım ARC Raiders, Borderlands 4 gibi oyunların çok sattığını görebiliyoruz.

Yılın Oyunu seçilen ve eleştirmenler tarafından çok iyi yorumlar alan Clair Obscur: Expedition 33 gibi yapımlar ise listeye girememiş. Bunun yerine Schedule 1 gibi bağımsız oyunların çok ilgi gördüğünü görmek mümkün. Ayrıca ARC Raiders ve Battlefield 6 gibi yapımlar yılın sonlarına doğru gelseler de en çok satanlar arasına girmeyi başarmışlar.