Steam, Tüm Zamanların Eş Zamanlı Oyuncu Rekorunu Kırdı

Dünyanın dört bir tarafındaki insanların yeni tip corona virüsü salgını (COVID-19) nedeniyle evlerine kapanması, dijital abonelik servislerine yaradı. PC oyun platformu Steam, hafta sonunda 20.313.451 eşzamanlı kullanıcıya ulaşarak, tüm zamanların rekorunu kırdı.

Bugüne kadar dünya genelinde enfekte olduğu 169,657 kişiden 6,517’sini öldüren yeni tip corona virüsü, toplumsal hayatı durma noktasına getirdi. Korkudan burunlarını dahi dışarı çıkarmayan insanlar, evde geçirdikleri zaman süresince dijital yayın platformlarına sarıldı. Bu platformlardan biri de, Steam.

Dünyanın önde gelen çevrimiçi oyun platformlarından Steam, geride bıraktığımız hafta sonunda tüm zamanların eş zamanlı oyuncu rekorunu kırdı. Platformun resmi internet sitesinde paylaşılan istatistiklere göre, Steam’de son 24 saat içinde aynı anda 20.313.451 kullanıcı aktifti. İlk kez çevrimiçi olarak 20 milyondan fazla eş zamanlı oyuncuya ev sahipliği yapan platform, bu sayının yaklaşık 6.4 milyonunun aktif olarak oyun oynadığını açıkladı.

Steam’de cumartesi günü Türkiye saati ile 17.00 civarlarında 19.728.027 oyuncu aktifti. Sadece bir gün sonra bu sayıya neredeyse 1 milyon kullanıcı daha ekleyen platform, çok önemli bir kilometre taşına ulaştı.

Öte yandan Steam’in eş zamanlı oyuncu sayısındaki bu kayda değer artışın altında, hiç şüphesiz corona virüsü salgını yatıyor. Elbette, elimizde bunu kanıtlayacak bir metrik yok ancak sağlık otoriteleri, insanları dışarı çıkmamaları konusunda uyarıyorlar ve dünya genelinde pek çok etkinlik salgın nedeniyle iptal edilmiş durumda. Ayrıca bazı ülkelerde alınan karantina kararlarını da unutmayalım. İşe, okula gitmediği için bolca vakti olan insanlar, fırsattan istifade oyunlara sarılmış gibi görünüyor.

Hafta sonu boyunca Steam üzerinde en çok oynanan yapım 1.024.845 eş zamanlı oyuncu ile Counter Strike: Global Offensive olurken, onu sırasıyla 701.632 ile Dota ve 515.050 oyuncu ile PUBG takip etti. Steam’in paylaştığı verilere buradan göz atabilirsiniz.