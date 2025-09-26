Tümü Webekno
Steam'de Bir Kullanıcı 40 Bin Oyun Alarak Rekor Kırdı: Oyunların Toplam Değeri Ne Kadar?

Steam'de bir kullanıcı 40 binden fazla oyuna sahip olarak rekor kırmayı başardı. Valve'dan kendisine hediye bir rozet verildi. Peki hesabın değeri ne kadar?

Steam, uzun yıllardır dünyanın en büyük oyun mağazası olarak karşımıza çıkıyor. Her yıl milyonlarca insan platform üzerinden yüz binlerce oyunu satın alıyor ve kütüphanesine ekliyor. Tabii ki bunlar arasında inanılmaz hesaplar da var. SonixLegend isimli kullanıcı da bunlardan biri. Bu kullanıcı, Steam hesabında oyun sayısı rekoru kırdı.

SonixLegend, Steam hesabında 40 bin oyun barajı geçen ilk kullanıcı olarak tarihe geçti. Kendisi **40 bin 63 (bu haberin yazıldığı sırada) farklı oyunla **şu anda en büyük Steam kütüphanesine sahip insan olarak yer alıyor. Valve da bu başarıyı ona özel hediye ettiği bir rozetle kutluyor. Bu rozet, kullanıcının hesabında en üstte "Oyun Koleksiyoncusu: 40.000+" olarak görülebiliyor.

Peki hesabı ne kadar ediyor?

soni

Buradaki bağlantıdan ulaşabileceğiniz profiline baktığımızda Sonix’in Çin’in Şanghay şehrinden bir kullanıcı olduğunu görebiliyoruz. Kendisi 15 yıldır Steam üyesiymiş ve bu süre içinde 40 bini aşkın oyunun sahibi olmayı başarmış. 40 bin 63 oyuna ek olarak 22 bin 164 adet de DLC’ye sahip olduğunu görüyoruz. Ancak rekorda DLC’ler dahil değil, sadece tam oyunlar dahil.

Gelelim herkesin aklındaki soruya. Bu hesabın ve oyunların toplam değeri ne? SteamDB verilerine göre hesabın güncel değeri 236 bin 298 dolar (9 milyon 822 bin TL). Tüm oyunları satın almak isterseniz ise Türkiye fiyatlarına göre 497.672 dolar (20,6 milyon TL) ödüyorsunuz. ABD’de oyunları satın alırsanız ise bu miktar 641 bin dolara (26,64 milyon TL) kadar çıkıyor. Yani kısacası hesabın inanılmaz bir değeri var.

Oyunlar

