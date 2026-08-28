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Steam'de 45 Oyuna Türkiye'de Erişim Engeli Getirildi: İşte O Oyunlar!

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Steam'de 45 adet oyuna Türkiye'de erişim engeli getirildiği ortaya çıktı. İşte detaylar.

Steam'de 45 Oyuna Türkiye'de Erişim Engeli Getirildi: İşte O Oyunlar!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Ülkemizde dijital platformlara, sitelere ve oyunlara farklı sebeplerden dolayı erişim engeli getirildiğini sıkça görüyorduk. Şimdi ise bunlara bir yenisinin daha eklendiği bilgisi geldi.İfade Özgürlüğü Derneği tarafından yürütülen EngelliWeb projesinin son incelemelerine göre Steam’de çok sayıda oyuna engel getirildi.

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İnceleme sonuçlarına göre platform bünyesinde yer alan 45 farklı oyunun resmi mağaza sayfasına Türkiye’den erişim engeli getirildi.

İçerikten Görseller

Steam'de 45 Oyuna Türkiye'de Erişim Engeli Getirildi: İşte O Oyunlar!
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Bully: Scholarship Edition, Manhunt, Postal gibi oyunlar engellendi, kararların nedeni bilinmiyor

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Alınan engelleme kararlarının geçmişi 2023 yılına kadar uzansa da en çok engelin 2026 yılı içerisinde alındığı vurgulandı. Erişime engellenen 45 oyunluk listenin içeriği incelendiğinde dünya çapında geniş oyuncu kitlelerine sahip oldukça popüler ve tanınan yapımların yer aldığı görülüyor.

Bu oyunlar arasında özellikle Rockstar Games imzalı klasikleşmiş yapımlardan Bully: Scholarship Edition ve Manhunt göze çarpıyor. Ayrıca oyun dünyasında tartışmalı temalarıyla bilinen POSTAL serisinden üç ayrı oyun ile son dönemin popüler korku türündeki oyunu Poppy Playtime da mağaza sayfası engellenen yapımlar arasında listeleniyor.

Erişim engeli kararlarına ilişkin teknik detaylar incelendiğinde kararın uygulanma biçimiyle ilgili önemli bir detay dikkat çekiyor. Mağaza sayfalarına Türkiye'den erişim engeli getirilmiş olmasına rağmen engellenen bu oyunların Steam mağaza sayfalarının platformun kendi sistemi tarafından Türkiye'deki kullanıcılar için henüz görünmez kılınmadığı aktarılıyor. Kararın nedenleri ve listenin tamamında hangi oyunların yer aldığı konusunda ise bir bilgi yok. Daha fazla bilgi geldiğinde sizlerle paylaşacağız.

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