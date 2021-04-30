Steam'in 'Altın Hafta' İsimli İndirim Günleri Başladı

Steam, Japonya'nın geleneksel "Altın Hafta" kutlamalarını resmen başlattı. 6 Mayıs saat 20:00'ye kadar devam edecek kampanya kapsamında Japon geliştiricilerin oyunları, değişen oranlarda indirimlerle sunuluyor.

Valve tarafından geliştirilen ve dünyanın en popüler çevrimiçi oyun platformu olma unvanına sahip olan Steam, yeni bir kampanya başlattı. Bu kampanyaya "Altın Hafta" ismini veren Steam, bu kampanya kapsamında Japon menşeli oyunlar için kutlamasını gerçekleştirecek. Haliyle kampanya kapsamında değişen oranlarda indirim yapılan oyunların, Japonya yapımları olduğunu söyleyebiliriz.

Steam'in dün başlayan Altın Hafta kampanyası, 6 Mayıs saat 20:00'ye kadar devam edecek. Oyuncular bu süreçte, Japon geliştiricilerin elinden çıkan oyunlara indirimli şekillerde ulaşabilecekler. Japon geliştiricilerin sektöre ne kadar önemli yapımlar sunduğunu kabul edersek, bu kampanyanın pek çok oyuncunun yüzünü güldüreceğini söyleyebiliriz.

Altın Hafta kapsamında önemli oranlarda indirim yapılan bazı popüler oyunlar şöyle

Steam Altın Hafta kampanyaları kapsamında indirime giren oyunların başında, geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Death Stranding bulunuyor. İndirimsiz fiyatı 400 TL olan oyun, Altın Hafta kapsamında yüzde 60 indirimle hale getirilerek 159,60 TL'ye düşürülmüş durumda. Öte yandan, Japon kültürünü anlatan ögelerle dolu popüler oyun NieR:Automata da kampanya kapsamında indirimli olarak satın alınabiliyor. Dileyen oyuncular, bu oyuna yüzde 50 indirimle 66,50 TL'den sahip olabilecekler.

Japon geliştirici Bandai Namco tarafından geliştirilen ve milyonlarca oyunseverin beğenisini kazanan Ace Combat 7: Skies Unknown isimli savaş uçağı simülasyon oyunu da ciddi seviyede indirim alan oyunlardan bir tanesi oldu. Yüzde 75 indirim yapılan oyun, 199 TL yerine 49,75 TL'ye satın alınabiliyor.

İndirime giren oyunları tek tek sıralamamız pek de mümkün değil. Ancak bu kampanyanın tüm Japon oyunlarını dahil ettiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani ister dövüş oyunlarını ister simülasyonları seviyor olun, ilgilendiğiniz oyunun mutlaka indirime girmiş olduğunu söyleyebiliriz. Peki indirimlerle dolu bu kampanyaya nasıl dahil olacaksınız?

Steam uygulamasını açtığınızda, Altın Hafta'ya ait bir bölüm oluşturulduğunu göreceksiniz. Doğrudan buradaki bağlantı ile de ulaşabildiğiniz kampanya sayfası, size zaten biz dizi oyunu tavsiye etmeye başlıyor. Ancak dilerseniz, oyun türleri üzerinden de hareket edebiliyor ve sevdiğiniz türdeki oyunlara kolaylıkla ulaşabiliyorsunuz. Kampanya kapsamında aldığınız ya da almayı düşündüğünüz oyunları bizimle paylaşmayı da unutmayın.